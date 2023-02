i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Ostrzeżenie dla mistrzyni

Poważna przestroga dla Igi Świątek. Padły niebywale zdecydowane słowa, to może zakończyć się fatalnie

Iga Świątek zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę od występów w zawodach niż większość czołowych zawodniczek na świecie i do gry wróci w połowie lutego. W Katarze reprezentantka Polski będzie starała się udowodnić, że wczesne odpadnięcie z Australian Open to jedynie wypadek przy pracy. Tenisowy ekspert przestrzega jednak Świątek i zwraca uwagę na to, że teraz wszystkie zawodniczki będą chciały pokonać liderkę rankingu WTA.