Przyjaciółka Igi Świątek zawiesiła karierę. Przyczyną rodzinny dramat! Bardzo trudna sytuacja

Ciężko powstrzymać wzruszenie po tym, co zrobiła Iga Świątek! Wielka chwila dla Polki, ręce same składają się do oklasków

Utalentowana Juvan swego czasu była już 58. rakietą świata. Na koncie ma siedem triumfów w turniejach rangi ITF, pochwalić się może także wspomnianym złotym medalem z Buenos Aires czy triumfem w deblu juniorskiego wielkoszlemowego Wimbledonu. W zmaganiach juniorów dochodziła także dwa razy do półfinału debla tych najważniejszych imprez - w 2016 roku w parze właśnie ze Świątek dotarła do tej fazy rozgrywek na kortach w Londynie i Nowym Jorku.

Przyjaciółka Igi Świątek Kaja Juvan zawiesiła karierę z powodu śmierci ojca

W środę Juvan za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła jednak, że zawiesza karierę. Powodem śmierć ojca, która miała miejsce w grudniu. "Chociaż nie lubię dzielić się swoimi sprawami osobistymi za pośrednictwem portali społecznościowych, chciałbym wyjaśnić, co działo się ze mną w ostatnich miesiącach. Jak niektórzy z Was wiedzą, w grudniu straciłam ojca, który zachorował na raka. Utrata tak ukochanej osoby była dla mnie wielkim ciosem, na który nie byłam przygotowana. Żałoba to długotrwały proces, który mnie wyczerpuje i utrudnia mi trenowanie lub rywalizację. Mój tata kochał tenis i obserwował, jak gram. Naprawdę chciał, żebym dalej rywalizowała, nawet po jego śmierci. To był jeden z powodów, dla których to robiłam. Ostatnio udało mi się wygrać kilka meczów, z czego jestem dumna, ale widzę też, że jestem coraz bardziej zmęczona" - napisała Juvan.