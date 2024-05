Radwańska może jedynie złapać się za głowę po tym, co wyprawia Iga Świątek. To zestawienie wiele wyjaśnia. Aż nieprawdopodobne!

Aryna Sabalenka wpadła w szał w trakcie meczu z Igą Świątek. Tak Polka reaguje na to zachowanie, mistrzostwo

Co za postawa

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Igi Świątek są wręcz znakomite. Można było się tego spodziewać, bo reprezentantka Polski mocna jest na każdej nawierzchni, ale jednak mączka odpowiada jej najbardziej. Udowadnia to po raz kolejny i wygrała turnieje w Madrycie - po raz pierwszy w karierze - oraz w Rzymie. Stolicę Włoch zdobyła po raz trzeci w historii. W obu przypadkach w decydujących spotkaniach pokonała Arynę Sabalenkę. W Rzymie przyszło jej to z większą łatwością i panie na korcie nie spędziły zbyt dużo czasu.

Świątek błyskawicznie przeskoczyła Radwańską

Triumfy Świątek w Madrycie i we Włoszech były odpowiednio 20. i 21. triumfem Polki w turniejach rangi WTA. Tym samym 22-latka została najbardziej utytułowaną tenisistką w historii polskiego sportu. Do turnieju w Rzymie Świątek i Agnieszka Radwańska miały po dwadzieścia triumfów. Teraz młodsza z tenisistek jest już samodzielną liderką tego rankingu i jest niemal pewne, że rekord wciąż będzie przez nią śrubowany.

To, co robi szczególe wrażenie to fakt, że Świątek skompletowała dwadzieścia jeden zwycięstw w zaledwie trzy lata, podczas gdy Radwańska walczyła o swój dorobek zdecydowanie dłużej. I można szacować, że już niebawem Świątek dogoni "Isię" również pod względem liczby występów w finałach turniejów WTA. 22-latka jak na razie 25 razy zagrała w decydujących starciach, a Radwańska w 28.