Rafael Nadal doprowadził Igę Świątek do łez: Patrzyłam jak płacze i czułam wielkie emocje!

Iga Świątek w styczniowym Australian Open rozbiła zestresowaną Rebeccą Sramkovą 6:0, 6:2, ale teraz Słowaczka wyciągnęła wnioski i zagrała dużo odważniej. Dzięki temu mecz stał na wysokim poziomie, a w drugim secie Polka nawet musiała odrabiać straty. Cieszył bardzo dobry serwis naszej gwiazdy, która w obu partiach potrafiła w odpowiednim momencie podkręcić tempo i złamać opór agresywnie grającej rywalki.

- Na pewno nie był to łatwy mecz, rywalka grała z dużą swobodą. Wiedziałam, że muszę pozostać aktywna i próbować kreować grę oraz używać swoich atutów. I to właśnie zrobiłam - podsumowała udany występ Iga.

Iga Świątek w niedzielny wieczór na wypełnionej po brzegi głównej arenie Roland Garros uczestniczyła w ceremonii pożegnalnej Rafy Nadala, 14-krotnego triumfatora tej imprezy. Razem z legendarnym Hiszpanem, idolem Polki, na korcie pojawili się jego wielcy rywale - Roger Federer, Novak Djoković i Andy Murray. Iga siedziała na trybunach tuż przed Carlosem Alcarazem, następcą Nadala.

- Starałam się trzymać fason, żeby nie wyglądać źle. Wiedziałam, że kamery są skierowane na Carlosa, który siedział tuż za mną, więc musiałam być dzielna, ale patrząc na płaczącego Rafę, czułam wielkie emocje. Świetnie, że cały świat tenisa mógł się zjednoczyć i pokazać mu, że jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobił i za tyle emocji, które nam dostarczył, gdy go oglądaliśmy - stwierdziła Iga, która z kibicami podzieliła się zabawnym zdjęciem, na którym wzruszona trzyma w dłoni chusteczki do ocierania łez.

Kolejną rywalką Polki będzie Emma Raducanu, sensacyjna mistrzyni US Open 2021. Brytyjka wczoraj pokonała 7:5, 4:6, 6:3 Xinyu Wang. Iga Świątek grała z nią cztery razy i wszystkie te mecze wygrała bez straty seta.

Mecz Iga Świątek - Emma Raducanu w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 28 maja 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

