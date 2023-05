Rosjanie pieją z zachwytu po porażce Igi Świątek. Ten komentarz nie pozostawia złudzeń, szokujące porównanie

Iga Świątek nie będzie dobrze wspominać ostatniego okresu swojej kariery. Polka odpadła w ćwierćfinale z turnieju w Rzymie, jednak nie to jest największym problemem liderki światowego rankingu. Podczas ostatniego spotkania z Jeleną Rybakiną skreczowała w trzecim secie z powodu kontuzji uda. 21-latka do tej pory szła jak burza i wszyscy liczyli na to, że dotrze aż do finału. Świątek od początku turnieju odprawiała z kwitkiem Anastazję Pawluczenkową, Łesią Curenko oraz Donnę Vekić. Liderka światowego rankingu w tym roku triumfowała w Stuttgarcie oraz Dosze.

Rosjanie nie kryją zadowolenia z porażki Świątek! Ten wpis może zaskakiwać

Rosjanie zawsze czekają, aż Świątek podwinie się noga. Tym razem nie było inaczej, w portalu "sport-express.ru", pojawił się zaskakujący tytuł "Rybakina staje się koszmarem dla pierwszej rakiety świata. Po raz trzeci z rzędu znokautowała Świątek". Dalszy opis, delikatnie mówiąc został przerysowany, ponieważ każdy kto oglądał mecz widział, że było inaczej. - Jelena Rybakina po raz kolejny potwierdziła, że jest prawdziwym koszmarem dla Igi Świątek. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Rosjanka reprezentująca Kazachstan wygrała trzeci mecz z rzędu z liderką światowego rankingu. Co więcej, polska tenisistka nie zdołała nawet dokończyć spotkania z powodu kontuzji kolana - można przeczytać.

Zła passa w wykonaniu Świątek nadal trwa, ponieważ dla liderki światowego rankingu jest to trzecia z rzędu porażka z Rybakiną.

