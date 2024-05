Rywalka chciała utrzeć nosa Idze Świątek. Nadziała się na brutalną kontrę. Zero wątpliwości

Iga Świątek po wielkim triumfie w Madrycie miała zaledwie kilka dni odpoczynku. W sobotę po ponad 3 godzinach walki ograła Arynę Sabalenkę w finale hiszpańskiego turnieju, a już w czwartek rozpoczęła kolejny prestiżowy turniej. Tym razem najlepsze tenisistki świata przeniosły się do Rzymu, gdzie zagrają w ostatniej imprezie przed Roland Garros. Polka w stolicy Włoch czuje się doskonale, co potwierdziła już w swoim pierwszym meczu. W starciu drugiej rundy (w pierwszej miała wolny los, red.) z Bernardą Perą szybko pokazała rywalce, dlaczego jest najlepszą tenisistką świata. I to pomimo buńczucznych zapowiedzi Amerykanki.

Iga Świątek rozgromiła Bernardę Perę! Pokaz siły polskiej faworytki w Rzymie!

Rywalka chciała utrzeć nosa Idze Świątek, ale odbiła się od ściany

- Grałam z nią rok temu w Madrycie, więc wiem, jak ona gra. Na pewno muszę być bardziej agresywna. Nie sądzę, żebym była w stanie wygrać dużo długich wymian, bo ona je lubi. Spróbuję zmusić ją do biegania, będę starała się uderzać piłki wcześnie i nie dawać jej za dużo czasu - mówiła przed meczem Pera w studiu Tennis Channel. Plan na spotkanie jest ważny, ale w czwartek na korcie w Rzymie Świątek pokazała, że czasem na niewiele się zdaje. Już po 30 minutach meczu deblowa partnerka Magdy Linette zeszła na przerwę po przegraniu pierwszego seta 0:6. Później wcale nie było dużo lepiej.

Bernarda Pera w studiu Tennis Channel bez ceregieli wyłożyła całą swoją taktykę na mecz z @iga_swiatek 😅 pic.twitter.com/XoCklHRDuK— Michał Chojecki (@chechaouen) May 8, 2024

Świątek rozbiła Perę

W drugim secie Pera zdołała ugrać dwa gemy i zmusiła Świątek do nieco większego wyniku. Przy stanie 1:5 zdołała nawet przełamać Polkę, mimo że broniła dwie piłki meczowe. Krótkimi fragmentami jej gra szła zgodnie z planem, ale to dzieli właśnie najlepsze tenisistki od tych trochę słabszych. Liderka rankingu WTA utrzymywała stały poziom i całkowicie zneutralizowała atuty swojej rywalki. Teraz w 3. rundzie Świątek zagra z Julią Putincewą, czyli 41. tenisistką świata. Ten mecz zostanie rozegrany w sobotę.