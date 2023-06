Sabalenka - Muchova TV Transmisja NA ŻYWO Półfinał Roland Garros Gdzie oglądać mecz Sabalenka - Muchova STREAM ONLINE LIVE 8.06.2023

Aryna Sabalenka już dzisiaj zagra z Karoliną Muchovą w półfinale Roland Garros. Czeszka i Białorusinka jako pierwsze zagrają o finał w Paryżu, a zaraz po nich na kort wyjdą Iga Świątek i Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Sabalenka w Paryżu prezentuje się bardzo dobrze, potwierdzając, że jest najgroźniejszą rywalką Igi Świątek w walce o triumf w Roland Garros.

Aryna Sabalenka awans do półfinału wywalczyła, pokonując 6:4, 6:4 Ukrainkę Elinę Switolinę. A po meczu wiceliderka rankingu WTA wzięła nawet udział w konferencji prasowych, które ominęła po poprzednich dwóch spotkaniach w Paryżu, bojąc się trudnych pytań o wojnę i białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Teraz dość odważnie wypowiadała się, deklarując, że sprzeciwia się wojnie. Sabalenka i Muchova grały ze sobą tylko raz, dawno temu. W 2019 roku w Zhuhai Białorusinka pokonała Czeszkę 7:5, 7:6.

Karolina Muchova awans do półfinału wywalczyła, ogrywając 7:5, 6:2 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Czeszka prezentuje się w Paryżu bardzo dobrze, ale też wykorzystała to, że znalazła się w dość łatwej części drabinki. Po wyeliminowaniu Marii Sakkari wygrywała pewnie kolejne mecze. Muchova prezentuje ciekawy, elegancki styl gry. Często zmienia rytm, stosuje dużo slajsów. Przewaga siły ognia będzie oczywiście po stronie Aryny Sabalenki, ale jeżeli Białorusinka nie będzie miała najlepszego dnia, Muchova może to wykorzystać. Potrafi być bardzo niewygodną rywalką.

Mecz Aryna Sabalenka - Karolina Muchova w 1/2 finału Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 8 czerwca 2023. Początek półfinału Sabalenka - Muchova o godzinie 15. Transmisja TV z meczu Sabalenka - Muchova na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.