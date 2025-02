i Autor: AP PHOTO Aryna Sabalenka

zmysłowa sesja

Sabalenka rozgrzała kibiców do czerwoności. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wywołać burzę w sieci

Aryna Sabalenka może być umiarkowanie zadowolona po Australian Open. Znów dotarła tam do finału, jednak po dwóch zwycięstwach z rzędu tym razem przegrała, ulegając Madison Keys. Mimo to Białorusinka może wciąż cieszyć się tytułem liderki rankingu WTA. Po wyczerpującym turnieju 26-latka udała się na krótki urlop przed kolejnymi turniejami i w tym czasie postanowiła nawiązać też współpracę z magazynem „Flaunt”. Efekty współpracy już mogliśmy poznać i rozgrzały one zwłaszcza męską część tenisowego środowiska.