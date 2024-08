Serce pęka, co dzieje się z Hubertem Hurkaczem! Koszmar na jawie, Polak znalazł się pod ścianą. Złe wieści z Cincinnati

Kiedy Hubert Hurkacz upadł na kort w trakcie tegorocznego Wimbledonu i musiał poddać mecz, fani polskiego z wielkim smutkiem patrzyli na obrazki z brytyjskich kortów oraz musieli pogodzić się z wycofaniem się Hurkacza z igrzysk w Paryżu. Kiedy zakończyły się zmagania w stolicy Francji, wrocławianin przystąpił do turnieju ATP w Cincinnati i po pokonaniu najpierw Yoshihito Nishioki, a później Włocha Flavio Cobolliego, Polak awansował do ćwierćfinału, chociaż już w meczu z reprezentantem Italii miał kłopoty i fani mogli z niepokojem patrzeć na to, co dzieje się z Polakiem. Dramat nastąpił jednak dopiero w starciu z Francesem Tiafoe. Polak przegrał pierwszą partię 3:6 i jak się okazało po ostatniej piłce w tej partii, był to nie tylko koniec set, ale również meczu. Hurkacz z wyraźnym grymasem poinformował, że nie jest w stanie kontynuować meczu.

Już podczas pierwszej partii zdarzały się momenty, w których Hubert Hurkacz nie ruszał do piłek posyłanych przez rywala, jednak nikt wtedy z pewnością nie domyślał się, że Polak ma problemy ze zdrowiem. Ostatecznie jednak Hurkacz musiał odpuścić i po przegraniu seta od razu podszedł do siatki, aby uścisnąć dłoń Amerykanina i pogratulować mu awansu do półfinału turnieju w Cincinnati.

Niedługo po meczu pojawiła się informacja mówiąca o tym, że wrocławianin musiał poddać mecz przez kontuzję łydki.