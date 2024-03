i Autor: AP Sinner - Dimitrow TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać finał Sinner - Dimitrow STREAM ONLINE LIVE 31.03.2024

Sinner - Dimitrow Transmisja TV Gdzie oglądać finał Miami Open Sinner - Dimitrow STREAM ONLINE LIVE 31.03.2024. Jannik Sinner i Grigor Dimitrow już dzisiaj zagrają w finale Miami Open 2024. Stawką będzie 1000 pkt i aż 1,1 mln dolarów premii. Ten sezon to na razie dominacja młodego Włocha Sinnera, który wygrał Australian Open i od początku roku przegrał tylko jeden mecz. Bułgar Dimitrow na drodze do finału pokonał m.in. Huberta Hurkacza i zapewnił sobie powrót do Top-10 rankingu ATP. Sprawdź, gdzie oglądać finał Sinner - Dimitrow LIVE STREAM ONLINE.