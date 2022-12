Słynny tenisista wyszedł z więzienia. Zadecydował specjalny przepis, nieoczekiwana sytuacja

Skazany na 2,5 roku więzienia

Cała sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy były niemiecki tenisista został ogłoszony bankrutem. Problem w tym, że jednocześnie Becker nie ujawnił wszystkich swoich aktywów. Śledczy prowadzący dochodzenie postawili 55-latkowi aż 24 zarzuty wynikające z ustawy o upadłości, ostatecznie przed sądem udowodniono jednak jedynie 4 z nich. Nie uchroniło to jednak legendy tenisa od więzienia, skazano go bowiem na 2,5 roku pozbawienia wolności.

Becker opuszcza Wyspy Brytyjskie

Boris Becker do więzienia trafił w kwietniu 2022 roku. Ostatnie osiem miesięcy 55-latek spędził w HMP Huntercombe w htabstwie Oxfordshire, ale wygląda na to, że ten etap jego życia dobiegnie wkrótce końca. Niemiec został bowiem zatwierdzony do programu szybkiej ścieżki, dzięki któremu obcokrajowcy popełniający przestępstwa na terenie Wielkiej Brytanii trafiają ponownie do krajów ojczystych, uwalniając tym samym dodatkowe zasoby w brytyjskich zakładach karnych. Taki obrót spraw skutkuje tym, że jeszcze w tym roku Becker powróci do Niemiec.

"Boris Becker, który nie posiada obywatelstwa brytyjskiego nie dokończy reszty kary" – poinformował na swoich łamach The Mirror. Gazeta podaje jednocześnie, że były tenisista nie będzie mógł już podróżować do Anglii. - Cieszymy się, że Boris może kwalifikować się do wcześniejszego zwolnienia i podróżować do Niemiec, chociaż Anglia jest jego domem od wielu, wielu lat. Jestem pewien, że ponowne spotkanie na Boże Narodzenie będzie wiele znaczyć dla niego i jego rodziny – powiedział przed kilkoma tygodniami były rzecznik Beckera w rozmowie z Daily Mail.

Kim jest Boris Becker?

Boris Becker jest byłym niemieckim tenisistą, liderem rankingu ATP. Urodzony w Leimen zawodnik 49-krotnie wygrywał turnieje singlowe rangi ATP, na swoim koncie ma także zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema: Australian Open (1991, 1996), Wimbledon (1985, 1986, 1989) oraz US Open (1989). Becker w swoim dorobku ma również 15 triumfów w turniejach deblowych. Karierę oficjalnie zakończył w 1999 roku. Cztery lata później został włączony do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy.