Stefanos Tsitsipas komentuje kontuzję i przeprasza! Czy Hubert Hurkacz zagra w ATP Finals?

Hubert Hurkacz czeka na ostateczne decyzje, ale wszystko wskazuje na to, że w czwartek zagra z Novakiem Djoković w ATP Finals. Wskoczyłby w miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipa, który skreczował już po trzech gemach meczu z Holgerem Rune. Grek rozwścieczył kibiców, którzy wygwizdali go i wybuczęli. Tsitsipas od kilku dni zmagał się z kontuzją, ale próbował grać. Teraz skomentował całą sytuację. - Przepraszam fanów za to, co się stało. W ciągu ostatnich kilku dni wiele razy konsultowałem się z lekarzami i dali mi zielone światło do gry. Wyszedłem na kort i zrobiłem, co mogłem, ale nie poszło mi dobrze - mówi Tsitsipas.