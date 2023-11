Słynny trener ostro o Idze Świątek: Sabalenka mocno ją skrzywdziła w tym sezonie!

Współpracownik Igi Świątek zdradził jej sekret. Dotychczas głośno się to tym nie mówiło. Tajemnica wielkiej formy

Iga Świątek na koniec sezonu wróciła na tron liderki rankingu WTA, demolując konkurencję. Potwierdziła, że wciąż jest najlepsza, wygrywając w wielkim stylu turniej w Pekinie oraz WTA Finals, w których straciła zaledwie 20 gemów. Słynny trener Patrick Mouratoglou, były szkoleniowiec m.in. Sereny Williams czy Simony Halep, na swoim kanale na Instagramie podsumował sezon polskiej gwiazdy. - Iga wygrała kolejnego Szlema, WTA Finals i po raz kolejny kończy rok jako numer 1 na świecie, więc możemy mówić o dominacji – podkreśla Mouratoglou, ale zaraz potem wskazuje - jego zdaniem - rysy na wizerunku Świątek jako dominatorki.

- Oczywiście między nią a innymi zawodniczkami jest już mniejsza różnica. W tym roku musimy zdać sobie sprawę, że Aryna Sabalenka wykonała niesamowitą robotę. Bardzo się poprawiła. Jest bardzo niebezpieczna i bardzo zagroziła Idze - stwierdził Patrick Mouratoglou. - Iga przegrała też z Coco Gauff przed US Open. Oczywiście odegrało to pewną rolę, ponieważ zraniło jej pewność siebie. Mam wrażenie, że Iga jest osobą, która ma wiele wątpliwości. Ale pracą rozwiewa te wątpliwości, jej praca przynosi zwycięstwa. Ale kiedy zaczyna się jej zagrażać, kiedy przegra kilka meczów, bardzo to wpływa na jej pewność siebie. Dlatego ten rok był dla niej trudniejszy, a Sabalenka naprawdę ją skrzywdziła, zaszkodziła jej pewności siebie w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy Iga tak dominowała - dodał Francuz. - Ona wciąż dominuje, ale nie tak jak wcześniej. Pozostałe zawodniczki czują, że mogą ją pokonać. Rok wcześniej było z tym gorzej - uważa były trener Sereny Williams.

Patrick Mouratoglou wskazał też najważniejsze cechy, które wyróżniają Igę Świątek i czynią ją tak znakomitą tenisistką. - Jej cechą nr 1 jest skupienie i zdolność do wytwarzania każdego dnia tej samej jakości. To osoba niezwykle profesjonalna, niesamowicie oddana tenisowi i skupiona na swojej karierze. Pracuje nad wszystkim, nad każdym aspektem swojej gry z tą samą intensywnością i tą samą jakością - komplementuje Igę Świątek francuski trener.