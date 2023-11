i Autor: AP Policzyliśmy! Iga Świątek długo nie odda prowadzenia w rankingu WTA, przed nią spokojne miesiące

Policzyliśmy! Iga Świątek długo nie odda prowadzenia w rankingu WTA, przed nią spokojne miesiące

Iga Świątek wróciła na tron liderki rankingu WTA, a jej rządy mogą potrwać znów bardzo długo. Tym bardziej, że na początku 2024 r. Polka broni dużo mniej punktów niż zdetronizowana przez nią Aryna Sabalenka! - Jak drugi raz zostanę numerem 1, to na pewno podejdę do tego z większą świadomością i lepiej przygotowana niż za pierwszym razem - powiedziała niedawno Iga Świątek "Super Expressowi" w czasie wywiadu. A to też jej rywalkom nie wróży to niczego dobrego.