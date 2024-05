Świetny start Magdy Linette w Rzymie! W 2. rundzie znowu zagra z byłą liderką rankingu WTA

Iga Świątek wprawiła fanów w osłupienie. Wyszła na trening z czymś takim w ręku, mało kto wie co to w ogóle jest

Polski tenisista niedawno był 75. na świecie, a potem wszystko się zawaliło. Uważa, że potraktowano go niesprawiedliwie

Wydaje setki tysięcy złotych, by wrócić

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w WTA Rzym. To koleżanka Magdy Linette!

Magda Linette kontynuuje udane występy na mączce. Po słabszym początku sezonu na kortach twardych, już od pierwszego występu na ziemnej nawierzchni w Charleston pokazała, że czuje się znacznie lepiej. W USA wygrała dwa mecze i przegrała dopiero z turniejową "1", Jessicą Pegulą, a później doszła aż do finału w Rouen, gdzie po zaciętej walce uległa w trzech setach Sloane Stephens. Poznanianka już kilka dni po tym sukcesie zaczęła turniej WTA 1000 w Madrycie. W nim odpadła w drugiej rundzie, ale naprawdę mocno postawiła się drugiej rakiecie świata i późniejszej finalistce - Arynie Sabalence. Kibice byli zbudowani tym występem Polki, a ta potwierdziła dobrą formę w pierwszej rundzie w Rzymie.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w WTA Rzym. To koleżanka Magdy Linette!

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej

Magda Linette w 2. rundzie WTA Rzym. Czeka ją mecz z byłą liderką rankingu

Linette już po losowaniu była faworytką w meczu z Lin Zhu, ale trzeba było to potwierdzić na korcie. Chinka nie zamierzała ułatwiać sprawy i przez dłuższą część pierwszego seta stawiała opór Polce. Ta nie wykorzystała w jednym z gemów aż czterech break pointów, ale wreszcie dopięła swego w ósmym gemie, by po chwili zamknąć seta wynikiem 6:3. Taki obrót spraw podłamał Zhu, która błyskawicznie straciła dwa gemy serwisowe i przegrywała 4:0. Linette miała nawet piłkę meczową na 6:3, 6:1, ale ostatecznie wygrała po godzinie i 22 minutach w kolejnym gemie przy własnym serwisie.

Iga Świątek mówi w Rzymie o dużym zmęczeniu: "To nas martwi, próbujemy nowego podejścia"

W drugiej rundzie na 32-latkę czekała rozstawiona z "24" Wiktoria Azarenka. Mimo że to Białorusinka będzie faworytką, Linette w takiej formie nie stoi na straconej pozycji. Tym bardziej że wie, jak pokonać byłą liderkę rankingu WTA. Azarenka wygrała trzy z ich pięciu meczów, ale ostatnio w Pekinie to właśnie Polka była górą. We wrześniu zeszłego roku zwyciężyła w trzech setach 5:7, 6:1, 6:2. Teraz na wolnym korcie w Rzymie z pewnością spróbuje powtórzyć ten wynik.

🇵🇱 Magda Linette - Victoria Azarenka w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie! Polka pokonała Lin Zhu 6:3, 6:2.🇬🇧 Magda Linette - Victoria Azarenka in the R2 of WTA 1000 in Rome! Magda beats Lin Zhu 6:3, 6:2.📸 Jimmie48 Photography | WTA | #IBI24 | #czasnatenis pic.twitter.com/zZ59ZA1edC— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) May 8, 2024