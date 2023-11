Jasna reakcja na apel Igi Świątek! Czołowy tenisista świata nie mógł przejść obok tego obojętnie, szczery przekaz

Iga Świątek wyprzedzi Arynę Sabalenkę w rankingu WTA? Co się musi stać w WTA Finals, żeby Polka została numerem 1? [ANALIZA]

Najlepsze tenisistki świata postanowiły uderzyć pięścią w stół i przeciwstawić się WTA. Po turnieju WTA 1000 federacja otrzymała od zawodniczek specjalny list, w którym uwzględniły fakt, w jakich warunkach muszą funkcjonować, ponadto organizacja turniejów pozostawia wiele do życzenia. Podczas imprezy WTA Finals w Cancun doszło do absurdalnej sytuacji, gdzie tenisistki miały możliwość skorzystać z kortu treningowego dopiero dzień przed startem. Zawodniczki przez cały sezon były źle traktowane i musiały rozgrywać swoje mecze do późnych godzin nocnych bez publiczności. Nie jest tajemnicą, że w niektórych przypadkach otrzymywały dwukrotnie mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni.

Iga Świątek zaapelowała do kibiców! Nick Kyrgios zareagował na słowa Polki

Podczas turnieju w Cancun na trybunach wiele się nie dzieje, ponieważ praktycznie nie ma na nich kibiców. Dziwi to przez fakt, że aktualnie rywalizuje tam światowa czołówka. Świątek po meczu zwróciła się do kibiców z prośbą. Mam nadzieję, że na kolejnych meczach uda nam się zapełnić stadion, bo jest wiele pustych miejsc. Proszę, przyjdźcie i obejrzyjcie nasz mecz. W każdym meczu dajemy z siebie 100 procent - można przeczytać.

Słowa raszynianki zostały udostępnione przez portal "Relevant Tennis", na który od razu zareagował Nick Kyrgios komentując całą sytuację słowem "merge", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "fuzję". Można wywnioskować, że tenisiście chodziło o połączenie ATP z WTA, tym bardziej, że mężczyźni nie mają prawa narzekać, ponieważ turnieje z ich udziałem są przygotowywane z pełnym profesjonalizmem.