Tak Hubert Hurkacz zażartował z Igi Świątek! Zrobił to przy wszystkich, tego się nie spodziewała! WIDEO

Iga Świątek i Hubert Hurkacz od kilku dni są już w Brisbane, gdzie przygotowują się do występu w barwach reprezentacji Polski w United Cup. W piątek Iga i Hubi trenowali razem, a kibice mogą podziwiać już zdjęcia i wideo z tych zajęć, w czasie których nasze dwie gwiazdy tworzyły parę mikstową, popisując się ładnymi akcjami. Wcześniej Iga Świątek i Hubert Hurkacz uczestniczyli w konferencji prasowej. Jedną z jej części była zabawa. Polscy tenisiści kolejno odpowiadali na pytanie moderatora, pokazując palcem na daną osobę. Na przykład na pytanie "kto jest największym bałaganiarzem", Iga pokazała na siebie, podobnie jak siedzący obok koledzy z reprezentacji.

Iga Świątek tego się nie spodziewała. Szybka riposta Huberta Hurkacza

Do zabawnej sytuacji doszło, gdy moderator zapytał: "Kto ma w telefonie najcenniejsze numery do celebrytów". Iga Świątek pokazała na siebie, a potem zaczęła wyjaśniać: - Mam numery do Ash Barty i Rafy Nadala, więc czuję..." - zaczęła niepewnie Iga, a wtedy przerwał jej Hubert Hurkacz: - Poważnie? Przecież to tenisiści! Daj spokój! - zawołał rozbawiony, wywołując wybuch śmiechu w zespole. Hubiego poparła roześmiana Agnieszka Radwańska: - Wszyscy mają takie numery! - krzyknęła krakowianka, kapitan polskiego zespołu. Zaskoczona Iga wyglądała na zmieszaną, ale wszystko oczywiście w żartach. Widać, że atmosfera w reprezentacji Polski jest znakomita. - Iga Świątek wykonuje wspaniałą pracę dla polskiego tenisa. To samo można powiedzieć o Magdzie Linette. Myślę, że jest dużo kibiców tenisa w Polsce. Mimo to wydaje mi się, że trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby ta dyscyplina sportu była dostępna dla wszystkich. To będzie wspaniałe - powiedział Hurkacz w rozmowie z "Relevant Tennis".

KIEDY gra Iga Świątek United Cup O której godzinie gra Iga Świątek

Iga Świątek jako pierwsza rozpocznie walkę w United Cup. 31 grudnia Polska zacznie bój z Kazachstanem, który przegra już pierwszy mecz w grupie (jest 0-3 ze Szwajcarią). Iga Świątek zagra z Julią Putincewą. Hubert Hurkacz i Magda Linette swoje spotkania rozegrają 1 stycznia. Każdy mecz składa się z pięciu spotkań: dwóch pojedynków kobiet, dwóch pojedynków mężczyzn oraz miksta. Poniżej to zabawne wideo z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem oraz zdjęcia z ich wspólnego treningu.

🇵🇱 Wspólny dzisiejszy trening Igi Świątek i Huberta Hurkacza 🤩🇬🇧 Iga Świątek and Hubert Hurkacz trained together today 🤩📸 Jimmie48 Photography | WTA | #UnitedCup pic.twitter.com/Zb9xIcTgsP— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) December 30, 2022