Gdy Agnieszka Radwańska pokazała jak mieszka, byliśmy pod ogromnym wrażeniem! Ale luksusy! [ZDJĘCIA]

Agnieszka Radwańska ma mieszkanie w Warszawie. To w nim spędza większość czasu. Luksusowe mieszkanie Radwańskiej jest gustownie urządzone, co widać na zdjęciach na Instagramie. Wrażenie robią ogromny salon z wielkim telewizorem, obszerna kuchnia i pięknie urządzona łazienka. Radwańska, która mieszka na strzeżonym osiedlu, we własnym mieszkaniu korzystać może też z dużego balkonu, który przypomina taras. Lubi spożywać na nim posiłki, korzystając z dobrej pogody. Agnieszka Radwańska opowiadała o tym, jak mieszka w dużym apartamencie, a - jak niedawno zdradziła - buduje też dom. - Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje. Bardzo wolno, bo takie mamy czasy niestety - stwierdziła Radwańska, która w trakcie pełnej sukcesów kariery chętnie inwestowała w nieruchomości. Kupiła m.in. apartamenty w Miami oraz w Zakopanem i Sopocie. W trakcie kariery z samych tylko turniejowych nagród uzbierała 27,6 mln dolarów. A do tego doszła przecież fortuna zarobiona dzięki lukratywnym kontraktom reklamowym. Sesje dla sponsorów regularnie pojawiają się na Instagramie byłej tenisistki.

Agnieszka Radwańska mieszka w Warszawie, do której wyprowadziła się już dawno temu z rodzinnego Krakowa, będącego dla niej domem. - Musiałam przenieść się do Warszawy, bo tam miałam lepsze warunki do trenowania. Ale Kraków jest moje miasto. Tu się urodziłam, wychowałam, trenowałam. Mieszkałam 20 lat. Tu mieszkają moi bliscy - powiedziała Radwańska, która jednak porównując oba miasta, dostrzega wyraźne plusy stolicy. - Jeśli Kraków stanie w korkach, to stoi w miejscu pół godziny, a Warszawa powoli, ale jednak sunie do przodu - stwierdziła Radwańska, która ze swojego mieszkania ma bardzo łatwy dojazd na lotnisko. PONIŻEJ ZDJĘCIA Z JEJ LUKSUSOWEGO MIESZKANIA. TAK MIESZKA AGNIESZKA RADWAŃSKA