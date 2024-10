Tak Iga Świątek świętowała urodziny przyjaciółki! Mamy ZDJĘCIE

Magdalena Fręch przegrała z Aryną Sabalenką, ale awansuje do Top-25 rankingu WTA!

Iga Świątek i Maja Chwalińska znają się już od bardzo dawna. Obie urodziły się w 2001 r. i razem odnosiły sukcesy w reprezentacji Polski, walcząc w juniorskich rozgrywkach. Już w seniorskim tourze silniejsza fizycznie Iga szybko zaczęła notować znakomite wyniki. Kariera drobniejszej Mai rozwija się w innym tempie, a tenisistka ze Śląska ma za sobą duże problemy zdrowotne, w tym walkę z depresją.

Iga Świątek na urodzinach Mai Chwalińskiej

Iga Świątek i Maja Chwalińska 11 października znów się spotkały, a okazja była wyjątkowa. Młodsza z przyjaciółek (Iga 23 lata skończyła w maju) świętuje dziś 23. urodziny. Iga spotkała się z Mają, która na Instagramie opublikowała zdjęcia liderki rankingu. Tenisistka z Raszyna na zabawnej fotografii trzyma urodzinowe balony ułożone w kształ liczby "23". Na podłodze widać też prezenty, m.in. kosmetyki firmy Lancome, z którą Iga związana jest reklamowym kontraktem.

Iga Świątek po rezygnacji z gry w turniejach w Seulu, Pekinie i Wuhan przygotowuje się do występu w kończących sezon WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada). Wiadomo już, że Polka przystąpi do rywalizacji w tych prestiżowych mistrzostwach jako wiceliderka rankingu, bo znów wyprzedzi ją Aryna Sabalenka. Iga Świątek po rozstaniu z trenerem Tomaszem Wiktorowskim trenuje w Polsce i szuka nowego trenera, który prawdopodobnie dołączy do zespołu raszynianki jeszcze przed WTA Finals.

