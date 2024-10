Iga Świątek przekazała fortunę na szczytny cel! Poruszające WIDEO, piękny gest!

Iga Świątek wspiera fundacje walczące z problemami psychicznymi. Często przekazuje duże kwoty na ten cel. W 2021 r. wsparła dwie fundacje kwotą w sumie 200 tysięcy złotych. W 2022 r. całą premię wygraną w turnieju WTA w Ostrawie (ponad 58 tys. euro) też oddała na organizacje non-profit zajmujące się tym tematem. A rok temu przekazała 300 tys. zł na Unicef Polska. Teraz też zdecydowała się na piękny gest.

"Jak wiecie, co roku świętuję Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku obchodzimy go pod hasłem zdrowia psychicznego w miejscu pracy, dlatego o tym opowiadam na filmiku. Moją tradycją jest też wsparcie finansowe dla różnych organizacji i w tym roku zdecydowałam się przekazać 200 tys. zł na UNICEF Polska, który rozwija program #OnMyMind “Dbaj o zdrowie psychiczne”. Nie będzie zdrowych standardów w kontekście pracy, jeśli dbanie o zdrowie psychiczne nie będzie dla nas ważne od najmłodszych lat, dlatego pomagam szczególnie organizacjom, które zajmują się najmłodszymi. Zachęcam Was, żebyście odwiedzili stronę Unicef, gdzie znajdziecie wartościowe materiały edukacyjne dla rodziców i dla nastolatków. Najpiękniejszym sposobem na świętowanie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest moim zdaniem właśnie edukacja własna w tym obszarze. Sama to robię! Dołączycie? Dbajcie o siebie i swoje rodziny" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek.

Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych! Ważna inicjatywa

Więcej liderka rankingu WTA zdradziła na nagranym wideo:

"Cześć wszystkim. Jak pewnie wiecie, dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, więc mam coroczną tradycję, że świętuję ten dzień i wspieram tym razem UNICEF. Jestem bardzo dumna z tego, że mogę w tym uczestniczyć. W tym roku tematem przewodnim jest zdrowie psychiczne w miejscu pracy. To temat dość ciekawy, ponieważ ja sama wychowałam się w świecie, który jest nastawiony na jak najlepszy performance, na zdobywanie celów i na osiąganie jak najlepszych wyników. Myślę, że macie podobnie, na pewno większość z nas pracuje w środowisku, które jest trochę stresujące i ważne jest nauczyć się sobie w tym radzić i nauczyć się, co jest dla nas najlepsze, gdy chcemy zwolnić, gdy chcemy złapać perspektywę, złapać dystans.

Dlatego dla mnie najważniejszym jest kontakt z naturą, spotkania ze znajomymi, z koleżankami, które nie mają nic wspólnego ze sportem i dzięki którym mogę złapać perspektywę i pogadać o zupełnie innych tematach niż te, którymi zajmuję się na co dzień. Kontakt z rodziną i dbanie o relacje właśnie z najbliższymi. Myślę, że to jest bardzo ważne.

Sama miałam dużo przygód, wiele treningów, na których płakałam, gdzie wybiegałam z kortu, nie byłam w stanie trenować. I myślę, że z wiekiem i z dojrzałością i z doświadczeniem i z wszystkimi narzędziami, których się nauczyłam przez ostatnie lata, zdołałam czasami przełamywać te ciężkie momenty, czasami właśnie złapać dystans, nawet przełączyć się dosłownie w minutę i pamiętać o tym tak naprawdę, po co to robię. Myślę, że każdy z nas powinien znaleźć swoją własną drogę, ponieważ każdy z nas jest inny.

Ja swoją w pewnych momentach znalazłam, w niektórych jeszcze ich szukam, ale życzę Wam powodzenia w tym, żebyście w pewnym sensie odkrywali siebie i znaleźli coś, co działa dla Was" - powiedziała Iga Świątek.

