Iga Świątek przekazała fortunę potrzebującym! Piękny gest tenisowej gwiazdy!

Iga Świątek wspiera fundacje walczące z problemami psychicznymi. Często przekazuje duże kwoty na ten cel. W 2021 r. wsparła dwie fundacje kwotą w sumie 200 tysięcy złotych. Rok temu całą premię wygraną w turnieju WTA w Ostrawie (ponad 58 tys. euro) też oddała na organizacje non-profit zajmujące się tym tematem. Właśnie obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i Iga Świątek znów zdecydowała się na podobny gest. Tym razem przekaże kwotę aż 300 tys. zł.

"Co roku czas wokół Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest dla mnie momentem zatrzymania i docenienia pracy nad sobą, jaką codziennie wykonuję, jako tenisistka i jako człowiek. Wiecie, że to już moja mała tradycja, że co roku wykorzystuję ten czas, żeby przypomnieć, jak ważne jest czynienie priorytetu ze zdrowia psychicznego, naszego, naszych bliskich, dzieciaków... Mówię głośno o tym, jak ważne jest to dla mnie i chcę wesprzeć to konkretnym działaniem, bo wiem, że czyny mówią głośniej niż słowa - w tym roku przekażę 300 tys. złotych Unicef Polska na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. Dzięki środkom pochodzącym od Darczyńców UNICEF może nieść wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom i szerszej społeczności poprzez szereg interwencji" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek.

Iga Świątek oddała 300 tysięcy złotych na ważny cel! Piękny gest!

"Jak co roku zachęcam do tego, żeby rozejrzeć się wokół siebie i sprawdzić, czy ktoś obok może potrzebować naszej pomocy i uwagi albo dowolną kwotą na miarę swoich możliwości wesprzeć jedną z organizacji pomocowych, takich jak choćby UNICEF Polska, które zajmują się profesjonalną i systemową pomocą. Wiem, że dla wielu osób to ważne, aby osoby publiczne kojarzone z “sukcesem” mówiły o tym głośno: to ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc. To normalne, że nie ze wszystkim możemy poradzić sobie sami. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie sam, bo zawsze znajdzie się dobry i świadomy człowiek obok. Tego nam życzę z okazji tygodnia, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego -

Iga".

Iga Świątek po wygraniu turnieju WTA w Pekinie wróciła już do kraju. Teraz przed nią krótki odpoczynek a potem treningi przed kończącymi sezon WTA Finals 2023 w Cancun. Nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek rozpoczną się 29 października.

