Ile zarobiła Iga Świątek w Pekinie? WTA Pekin PREMIE Nagrody pieniężne:

Iga Świątek ma co świętować! Wspaniałe informacje, a to jeszcze nie koniec, może być jeszcze lepiej

Iga Świątek po zwycięstwie 6:2, 6:2 nad Ludmiłą Samsonową wygrała turniej WTA w Pekinie. - Jestem bardzo zadowolona ze swojego występu – powiedziała Iga Świątek. - Czuję, że znów mogę grać swobodnie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Minęło trochę czasu, odkąd się tak czułam. Dlatego do końca mojej kariery będę pamiętała, że nawet jeśli nadejdą trudniejsze czasy, w twojej głowie zawsze możesz to przezwyciężyć i ciężką pracą możesz to osiągnąć. Cieszę się, że zmieniłam nastawienie po US Open i mam nadzieję, że uda mi się je utrzymać jak najdłużej - dodała Polka.

Ile zarobiła Iga Świątek w Pekinie? WTA Pekin 2023 PREMIE

Turniej WTA w Pekinie po kilku latach wrócił do cyklu. Zniknął z touru w związku z pandemią i skandalem związanym z chińską tenisistką Shuai Peng. Teraz najlepsze tenisistki na świecie znów walczą w Pekinie, gdzie przed laty dwukrotnie triumfowała Agnieszka Radwańska. Teraz w jej ślady poszła Iga Świątek, która za wygranie turnieju WTA Pekin zarobiła 1,324 mln dolarów.

WTA Pekin PREMIE Nagrody pieniężne

I runda - 32 325 dolarów

II runda - 52 000

III runda - 92 500

1/4 finału - 185 018

1/2 finału - 402 000

finalistka - 780 000

zwyciężczyni - 1 324 000