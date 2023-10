Finał Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa Relacja NA ŻYWO WTA Pekin Finał Świątek - Samsonowa WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Ludmiłą Samsonową w finale turnieju WTA w Pekinie. Polka i Rosjanka rozegrały dotąd dwa mecze. Iga Świątek najpierw pokonała Samsonową 6:7, 6:4, 7:5 w 2022 r. w Stuttgarcie. Potem był pogrom 6:1, 6:0 w tym roku w Dubaju. - Mój serwis i return będą kluczowe, ponieważ ona gra bardzo agresywnie od uderzenia - analizuje Samsonowa przed finałem z Igą Świątek. - Postaram się wywierać presję, tak jak robiłem to we wszystkich meczach tutaj, muszę zagrać naprawdę, naprawdę agresywnie - dodała Rosjanka, która awans do finału wywalczyła, pokonując 7:6, 6:3 Jelenę Rybakinę.

Iga Świątek awans do finału wywalczyła po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Coco Gauff, znów pokazując, że jest w wielkiej formie. - Czuję, że znów mogę grać swobodnie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Minęło trochę czasu, odkąd się tak czułam - powiedziała Polka, która w dzisiejszym finale powalczy o 16. turniejowe zwycięstwo w głównym cyklu w karierze. W tym sezonie triumfowała już w Dausze, Stuttgarcie, Roland Garros i w Warszawie. - Do końca mojej kariery będę pamiętała, że nawet jeśli nadejdą trudniejsze czasy, w twojej głowie zawsze możesz to przezwyciężyć i ciężką pracą możesz to osiągnąć. Cieszę się, że zmieniłam nastawienie po US Open i mam nadzieję, że uda mi się je utrzymać jak najdłużej - dodała.

Iga Świątek na pewno już zmniejszy stratę w rankingu WTA do Aryny Sabalenki, która odpadła z turnieju WTA w Pekinie w ćwierćfinale. Zwyciężczyni zgarnie 1000 punktów i aż 1,324 mln dolarów premii.

