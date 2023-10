Iga Świątek - Coco Gauff Relacja NA ŻYWO Półfinał WTA Pekin Świątek - Gauff WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek walczy Coco Gauff w półfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka znów odbudowała wielką formę i zachwyca na kortach w stolicy Chin. - Mam wrażenie, że pasują do mojego stylu gry - mówi Iga Świątek, która po stojącym na kosmicznym poziomie ćwierćfinałowym meczu pokonała Francuzkę Caroline Garcię 6:7, 7:6, 6:1. Coco Gauff pokonała 6:2, 6:4 Greczynkę Marię Sakkari i było to już jej 16. zwycięstwo z rzędu. Nastolatka z USA wygrała 20 z 21 ostatnich meczów, triumfowała w US Open. Bukmacherzy nieco większe szanse dają jednak Idze Świątek.

Iga Świątek przed meczem z Coco Gauff spodziewa się ciężkiego boju. - Wiem jak Coco gra, co poprawiła, co zmieniła – powiedziała Polka przed meczem z Amerykanką. - Zamierzam po prostu wykorzystać te informacje i nie analizować wszystkiego za bardzo, ponieważ uważam, że obie jesteśmy dobrymi zawodniczkami, a teraz musimy po prostu wyjść tam i powalczyć. Jestem pewna, że to nie będzie łatwy mecz. Będzie zacięty - dodała Polka.

Początek spotkania w sobotę po godzinie 8.30 polskiego czasu

Iga Świątek i Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-1 dla Polki, która wygrała pierwsze siedem meczów z Amerykanką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatnio jednak górą była Coco Gauff, która pokonała niedawno Igę Świątek 7:6, 3:6, 6:4 w półfinale WTA w Cincinnati. - Na pewno po tamtym zwycięstwie podejdę do tego meczu z większą pewnością siebie - mówi Coco Gauff. - To będzie trudny mecz, bo to wymagająca zawodniczka. Nie będę próbowała nakładać na siebie zbyt dużej presji. Przegrałam z nią wiele razy. Postaram się teraz wygrać drugi raz - dodała Amerykanka.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w sobotę 7 października. Początek półfinału Iga Świątek - Coco Gauff po godzinie 8.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Gauff w turnieju WTA 1000 w Pekinie.