Kiedy Iga Świątek gra Finał WTA Pekin O której i Z kim gra Iga Świątek rywalka w finale

Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Pekinie, do którego awansowała po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Coco Gauff. Polka znów pokazała, że jest w wielkiej formie mimo zmęczenia długim sezonem. To już 62. zwycięstwo Igi Świątek w tym roku. Nasza gwiazda na pewno już zmniejszy stratę w rankingu WTA do Aryny Sabalenki, która odpadła z turnieju WTA w Pekinie w ćwierćfinale. Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Pekinie w niedzielę 8 października o godzinie 13.30 polskiego czasu.

Kiedy gra Iga Świątek w finale WTA Pekin Z kim gra Iga Świątek w finale

Iga Świątek przerwała serię 16 zwycięstw Coco Gauff. Z kim zagra w finale? Rywalkę pozna po meczu Jelena Rybakina - Ludmiła Samsonowa. Iga Świątek w niedzielnym finale zagra o 16 turniejowe zwycięstwo w głównym cyklu w karierze. W tym sezonie triumfowała w Dausze, Stuttgarcie, Roland Garros i w Warszawie. Zwyciężczyni turnieju WTA w Pekinie zgarnie 1000 punktów i aż 1,324 mln dolarów premii. - Czuję, że idę w dobrym kierunku - powiedziała Iga Świątek. - Wszystkie te zwycięstwa pokazują, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Wspaniale jest to czuć. Wspaniale jest widzieć efekt całej ciężkiej pracy, to w pewnym sensie daje większą satysfakcję - dodała Polka, która po finale turnieju WTA w Pekinie zagra jeszcze w WTA Finals w Cancuc, nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek.

Kiedy finał Świątek w Pekinie? Iga Świątek Kiedy gra w finale WTA Pekin

Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Pekinie, który zostanie rozegrany w niedzielę 8 października 2023. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina lub Ludmiła Samsonowa. Początek finału WTA w Pekinie w niedzielę o godzinie 13.30 polskiego czasu. Transmisja na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

🇵🇱 SPEKTAKULARNA IGA ŚWIĄTEK W FINALE! Polka pokonała Coco Gauff 6:2, 6:3. Tym samym przerwała passę 16 zwycięstw Amerykanki z rzędu. W niedzielnym finale, który rozpocznie się w niedzielę nie przed godz. 13:30 czasu polskiego, Iga zagra z Eleną Rybakiną lub Liudmilą Samsonovą.… pic.twitter.com/S9mSalXNBf— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 7, 2023