Aryna Sabalenka za burtą turnieju w Pekinie! Iga Świątek dogoni ją w rankingu WTA? [ANALIZA]

Aryna Sabalenka przegrała z Jeleną Rybakiną 5:7, 2:6 w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie. Znana z potężnego serwisu reprezentantka Kazachstanu po zaciętym pierwszym secie wykorzystała przestoje w grze białoruskiej liderki rankingu WTA. W nagrodę w półfinale zagra w sobotę z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W drugim półfinale Iga Świątek zagra z Amerykanką Coco Gauff. Polka dziś w kapitalnym stylu pokonała 6:7, 7:6, 6:1 Francuzkę Caroline Garcię.

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Pekinie, a Aryna Sabalenka odpadła w ćwierćfinale. Przewaga Białorusinki nad Polką wciąż jednak będzie spora, bo z konta naszej gwiazdy zniknie teraz sporo punktów za ubiegłoroczny finał w Ostrawie. Do tego wkrótce nie obroni też punktów wywalczonych rok temu za triumf w San Diego. A Sabalenka 12 miesięcy temu nie zanotowała żadnych znaczących sukcesów.

Jeżeli Iga Świątek przegra w półfinale z Coco Gauff, przewaga Sabalenki nad Polką urośnie z 1071 pkt do 1075 pkt. Jeśli Iga awansuje do finału, ale w nim przegra, będzie tracić do Białorusinki 815 pkt. W przypadku triumfu Świątek w Pekinie jej strata zmaleje do 465 pkt.

W kończących sezon WTA Finals w Cancun Iga Świątek bronić będzie 750 pkt (trzy zwycięstwa w grupie i porażka w półfinale), a Aryna Sabalenka - 955 pkt (dwa zwycięstwa w grupie i porażka w finale).

On a mission 🏃‍♀️ Elena Rybakina defeats World No.1 Sabalenka 7-5, 6-2 to set up a semifinal encounter against Samsonova in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/3t6nRLcQIo— wta (@WTA) October 6, 2023