Takich wieści o Idze Świątek nie chcieliśmy usłyszeć. Musi się z tym pogodzić, nie ma innego wyjścia

Miliony zobaczyły Arynę Sabalenkę w takim wydaniu. Fani nie mogli się powstrzymać. Naprawdę zrobili jej to po wygraniu US Open

Choć dla wielu tenisistek brązowy medal igrzysk olimpijskich, a następnie półfinał turnieju WTA 1000 i ćwierćfinał US Open, to nieosiągalne wyczyny, ale dla Igi Świątek to za mało. Zwłaszcza w kontekście wielkiej formy Aryny Sabalenki, która odpuściła igrzyska, a później wygrała w Cincinnati i Nowym Jorku. Dzięki temu Białorusinka zbliżyła się w rankingu WTA do Polki i w końcówce sezonu postara się zdetronizować 23-latkę panującą od końca zeszłego roku. Po US Open Świątek wciąż ma ponad dwa tysiące punktów przewagi nad największą rywalką, ale w najbliższych tygodniach ma do obrony zdecydowanie więcej punktów. Niektórzy eksperci już teraz ogłaszają Sabalenkę najlepszą tenisistką 2024 roku, a na potwierdzenie swoich słów mogą przedstawiać ranking najlepiej zarabiających zawodników tego sezonu.

Iga Świątek musi przełknąć gorzką pigułkę

Przez kilka miesięcy to Świątek była najlepiej opłacaną tenisistką tego roku, ale ostatnie sukcesy Białorusinki wpłynęły na zmianę sytuacji. To nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że Sabalenka wygrała w tym sezonie dwa wielkoszlemowe turnieje (Australian Open i US Open), a Polka tylko Roland Garros. Łącznie wiceliderka rankingu WTA zarobiła na kortach już 7,98 mln dolarów, a liderka "tylko" 7,52 mln. Lepiej w całym tenisie wypadają tylko największe gwiazdy ATP - Jannik Sinner (10,59 mln) i Carlos Alcaraz (8,16 mln). To może stanowić kolejny argument w rywalizacji Świątek z Sabalenką.

"Najnowsze rankingi tego nie pokazują, ale nie ma wątpliwości, że zawodniczką nr 1 na świecie jest Aryna Sabalenka. Siła ognia zawsze w niej była, ale w ciągu ostatnich dwóch lat Białorusinka poczyniła znaczne postępy. Po pierwsze w sile mentalnej, po drugie w subtelnym elemencie towarzyszącym tenisowi, znanym jako budowanie punktów. Niezależnie, co mówi komputer, historia uzna Sabalenkę za najlepszą zawodniczkę 2024 roku" - przekonywał ostatnio portal Tennis.com.