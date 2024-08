Te obrazki z Igą Świątek obiegły cały świat w tempie błyskawicy. Naprawdę to zrobiła!

Iga Świątek po igrzyskach olimpijskich nie miała wiele czasu na odpoczynek i już chwilę po zdobyciu brązowego medalu udała się do Stanów Zjednoczonych. Tam wzięła udział w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, który był dla niej przetarciem przed wielkoszlemowym US Open. Liderka rankingu WTA w półfinale w Cincinnati przegrała z Aryną Sabalenką, ale i tak była zadowolona z przejścia na korty twarde po olimpijskim turnieju na mączce. Już w poniedziałek (26 sierpnia) rozpocznie zmagania w US Open, gdzie znowu będzie główną faworytką do zwycięstwa. Więcej będzie można powiedzieć po czwartkowym losowaniu, ale już przed nim Świątek zachwyciła w Nowym Jorku. Wszystko za sprawą występu w meczu pokazowym!

Obrazki z Igą Świątek i czołowym tenisistą błyskawicznie obiegły świat

Liderka rankingu WTA była jedną z gwiazd, które zaproszono do specjalnego występu przed głównym turniejem. Świątek zagrała m.in. w meczu miksta u boku Amerykanina Sebastiana Kordy, a ich rywalami byli Włosi - Jasmine Paolini i Matteo Berrettini. Ten drugi nawet wśród mężczyzn imponuje warunkami fizycznymi i uchodzi za jednego z najmocniej grających tenisistów na świecie. Jego serwis i forhend są po prostu potężne, ale to nie powstrzymało polskiej tenisistki od sprawdzenia się na tle byłego 6. tenisisty świata!

W trakcie pokazowego meczu Świątek kilka razy postanowiła wejść w wymianę z potężnie grającym Berrettinim. Jedna z nich trwała na tyle długo, że jej partner Korda ostentacyjnie zszedł z kortu, a co najlepsze - Polka zdobyła punkt! I nie była to jedyna taka sytuacja, bo na początku drugiego seta liderka rankingu WTA ponownie "uwzięła" się na przeciwnika i złamała go przy siatce, gdzie bronił się przed jej naporem wolejami. Fani i eksperci są pod wrażeniem tych wymian z udziałem Świątek! Filmik z jej akcji szybko podbił internet. Możesz je zobaczyć poniżej.