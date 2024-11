To będzie kluczowe dla Igi Świątek. Ekspertka nie ma wątpliwości! Wskazała na te rzeczy

- Sytuacja, w której się Iga znalazła to jest coś nowego, z czym nie miała do czynienia w swojej karierze. Po pierwsze dłużej pauzowała, ale nie z powodu kontuzji, jak to się działo choćby w przypadku Czeszek Barbory Krejcikovej czy Karoliny Muchovej oraz Jeleny Rybakiny z Kazachstanu. Iga nigdy nie miała podobnych przerw. To jest nowość dla wszystkich, przede wszystkim dla niej samej i jej sztabu oraz wszystkich śledzących rywalizację światową – przyznała.