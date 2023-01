To już pewne! Hubert Hurkacz otrzymał potężny cios, uznany trener nie gryzł się w język

Agnieszka Radwańska zupełnie się z tym nie kryła. Wszystko pokazała, to musiało być duże przeżycie

Hurkacz będzie dobrze wspominał tegoroczny turniej Australian Open, choć z pewnością odczuwa niedosyt po minimalnej porażce z Kordą w boju o ćwierćfinał (6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7). Po raz pierwszy w karierze wrocławianin przebrnął przez drugą rundę w Melbourne i był o krok od awansu do najlepszej "8". Po drodze pokonał Pablo Martineza, Lorenzo Sonego i Denisa Shapovalova. Tych dwóch ostatnich odprawiał po pięciosetowych bataliach, ale w trzeciej takiej potyczce z rzędu musiał uznać wyższość rywala. Dość udany występ w Australii sprawił, że bardzo prawdopodobny jest powrót Hurkacza do czołowej "10" rankingu ATP. 25-latek dobrze zna już smak przebywania w elitarnym gronie i od dłuższego czasu kręci się wokół niego. Stał się jednym z najlepszych tenisistów świata, ale właśnie stracił głównego sponsora!

To już pewne! Hubert Hurkacz otrzymał potężny cios od Orlenu

Od sierpnia 2019 r. Hurkacz związany był z Lotosem, a po fuzji tego podmiotu z Orlenem reprezentował spółkę skarbu państwa. Miał m.in. jej logo na koszulce, ale od początku nowego sezonu kibice mogli zauważyć brak charakterystycznego emblematu. Okazuje się, że umowa tenisisty z dotychczasowym sponsorem wygasła wraz z końcem roku i nie została przedłużona! "Informujemy, że umowa sponsorska pomiędzy PKN Orlen a tenisistą Hubertem Hurkaczem wygasła z dniem 31 grudnia 2022 roku" - przekazało biuro prasowe Orlenu w odpowiedzi przesłanej do redakcji Sport.pl. Taka decyzja może szokować, zwłaszcza patrząc na wyniki osiągane przez tenisistę w kilkunastu ostatnich miesiącach.

Hurkacz od dłuższego czasu jest pierwszą polską rakietą męskiego tenisa i rywalizuje w największych turniejach. W sierpniu zeszłego roku awansował na 9. miejsce w rankingu ATP i został najlepszym polskim singlistą w historii, przebijając osiągnięcie Wojciecha Fibaka (10. miejsce). Zawodnik z Wrocławia ma na koncie 5 wygranych imprez rangi ATP, w tym prestiżowy turniej ATP 1000 w Miami. Do tego grał m.in. w półfinale Wimbledonu 2021. Zadziwiającą decyzję Orlenu bez ogródek skomentował Tomasz Iwański, były polski tenisista i uznany trener.

Uznany trener nie gryzł się w język po decyzji Orlenu ws. Hurkacz

- Decyzja o rezygnacji ze współpracy z Hurkaczem co najmniej dziwi, bo mówimy o jednym z najlepszych polskich sportowców, a Orlen sponsoruje znaczną część polskiego sportu. Dla nich to nie był wielki wydatek finansowy, a raczej decyzja w kategoriach "lubimy go - nie lubimy" - stwierdził były trener m.in. Nadieżdży Pietrowej i Kamila Majchrzaka, a także były główny szkoleniowiec Polskiego Związku Tenisowego w rozmowie ze Sport.pl. Wydaje się, że decyzja koncernu paliwowego jest związana ze strategią stopniowego wycofania się z finansowania polskiego tenisa. Wszystko zaczęło się od zakończenia współpracy z PZT w związku z aferą wokół byłego prezesa federacji, Mirosława Skrzypczyńskiego.

Sonda Czy Hubert Hurkacz będzie kiedyś liderem rankingu ATP? Tak Nie