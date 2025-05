Leon XIV pojawi się na turnieju w Rzymie? Władze włoskiego tenisa już działają!

Wybór nowego papieża to wydarzenie ważne dla całego świata, nie tylko dla samego Kościoła Katolickiego. Jest to potężna organizacja mająca wpływ na wiele spraw, więc nic dziwnego, że ogłoszenie jej nowego przywódcy jest interesujące dla ludzi na całym świecie, z różnych kręgów kulturowych oraz religijnych. Niespodziewanie Ojcem Świętym został amerykański kardynał Robert Prevost z Chicago, który przyjął imię Leona XIV. Co ciekawe, parę lat temu udzielił on wywiadu, w którym wyjawił, że jego sportową pasją jest... tenis, a siebie opisał jako „tenisistę-amatora”. Choć nowa funkcja w Kościele Katolickim z pewnością tym bardziej utrudni mu uprawianie tego sportu, to organizatorzy turnieju w Rzymie mają nadzieję, że znajdzie on czas aby... pojawić się na trybunach!

Magdalena Fręch wprost o tym, jaki wpływ na nią ma Iga Świątek. Nie wahała się tego przyznać

Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdy tylko wyszło na jaw, że nowy papież interesuje się tenisem, włoskie władze tego sportu postanowiły działać. Angelo Binaghi, prezes Włoskiej Federacji Tenisa i Padla wyznał, że napisał już list do Ojca Świętego! – Napisałem list do papieża, aby zaprosić go na turniej w Rzymie – powiedział cytowany przez ansa.it. Jedno jest pewne – Leon XIV nie miałby daleko z Watykanu, aby pojawić się na Foro Italico. Trudno jednak ocenić, czy da radę znaleźć czas na coś takiego, zwłaszcza, że dopiero rozpoczyna pontyfikat. – Nie mam pojęcia, czy uda mu się przyjechać już na tegoroczną imprezę, (...) ale kto wie: w życiu też zdarzają się cuda. Dowiedziałem się, że Leon XIV jest wielkim fanem tenisa, dla nas to powód do dumy – dodał Binaghi.

Iga Świątek szykuje się do kolejnego meczu w Rzymie, a tu takie wyznanie nowego papieża!