To tam Iga Świątek poleciała zaraz po Australian Open! Zdjęcia ujawniły prawdę

Iga Świątek po powrocie z Australii spędziła miło czas w Szwajcarii. Wiceliderka rankingu WTA odwiedziła siedzibę firmy On Running w Zurychu. Marka odzieżowa jest jednym z głównych sponsorów naszej gwiazdy, a Iga Świątek tradycyjnie w czasie przerw między turniejami spełnia obowiązki wobec swoich mecenasów. Już w środę pojawiły się nagrania wideo i zdjęcia z wizyty polskiej tenisistki w Szwajcarii. Teraz fotografią z Zurychu podzieliła się z kibicami również sama Iga Świątek.

"Bawiłam się z wami świetnie. Dziękuję za gościnę" - napisała Iga Świątek, publikując na Instagramie zdjęcie z siedziby firmy On w Zurychu.

Iga Świątek marzyła o pierwszym triumfie w Australian Open, ale zwycięski marsz Polki zatrzymała w półfinale Madison Keys. "Z pewnością to był świetny, bardzo solidnie przepracowany czas. W tym roku Australia dała mi więcej satysfakcji, więcej kolorów, więcej dobrych doświadczeń. Można nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy. Pora złapać oddech po intensywnym pre seasonie i rozpocząć projekt Middle East Swing. Do zobaczenia niedługo" - napisała Iga Świątek do kibiców w mediach społecznościowych.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Zagra w Dausze!

Przed Igą Świątek występ w Katarze. W turnieju WTA 1000 Doha triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Łatwo jednak nie będzie, bo w Dausze wystąpią największe gwiazdy, razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką, która rok temu zrezygnowała z gry w tym turnieju, odpoczywając po zwycięstwie w Australian Open.

Aryna Sabalenka miała powtórzyć wyczyn Igi Świątek i tak jak Polka w Roland Garros wygrać Australian Open trzeci raz z rzędu. Nie skompletowała jednak hat-tricka i jej przewaga nas Polką w rankingu WTA stopniała z 1536 do zaledwie 186 pkt. Iga Świątek traci bardzo niewiele, ale ciężko jej będzie w najbliższym czasie wrócić na tenisowy tron, który zajmowała przez 125 tygodni. To dlatego, że rok temu Białorusinka w lutym i marcu grała mało i słabo, a Polka świętowała sukcesy takie jak trzeci z rzędu triumf w Katarze (1000 pkt) czy zwycięstwo w Indian Wells (1000 pkt). W sumie w tych dwóch miesiącach Iga zdobyła w 2024 r. aż 2510 pkt i tyle będzie teraz bronić. Dorobek Sabalenki w tym czasie? Zaledwie 195 pkt!

A w kwietniu zaczną się turnieje na mączce, które Iga Świątek w 2024 r. zdominowała w stopniu fenomenalnym (tylko jedna porażka w Stuttgarcie). Dlatego wygląda na to, że najbliższa dobra okazja, żeby zaatakować pozycję Aryny Sabalenki, przyjdzie dopiero w drugiej połowie roku.

Plany startowe Igi Świątek w lutym i marcu 2025

WTA 1000 Doha - 9 lutego

WTA 1000 Dubaj - 16 lutego

WTA 1000 Indian Wells - 5 marca

WTA 1000 Miami Open - 18 marca

