US Open: Kiedy gra Magda Fręch - Navarro O której godzinie gra Fręch mecz dzisiaj

Magdalena Fręch już dzisiaj meczem z Emmą Navarro rozpocznie walkę w US Open 2023. Dzięki wysokiej pozycji w rankingu (nr 77) Polka nie musiała przebijać się do głównej drabinki w kwalifikacjach. To pierwszy mecz Magdy Fręch z Amerykanką Navarro. Tenisistka z Łodzi ma spore szanse na awans, ale delikatną faworytką bukmacherów jest rywalka z USA.

Magdalena Fręch przed US Open odpadła szybko z turniejów w Cleveland, Cincinnati, Montrealu i Waszyngtonie. Dlatego jej forma jest dużą niewiadomą. Wcześniej tenisistka z Łodzi prezentowała równą i dobrą dyspozycję, co pozwoliło jej awansować na najwyższe w karierze 68. miejsce w rankingu. Magda Fręch w US Open dwa razy grała w głównej drabince. W obu tych przypadkach odpadła w 1. rundzie (2019 i 2022).

Mecz Magdalena Fręch - Emma Navarro w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia. Początek meczu Fręch - Navarro o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

