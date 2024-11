Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z ruchu jej warg, nic się nie ukryło!

i Autor: AP Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z uchu jej warg, nic się nie ukryło!

Już wszystko jasne

Iga Świątek po bardzo dobrym występie pokonała Paulę Badosę 6:3, 6:7, 6:1, a ponieważ wcześniej Magda Linette ograła 7:6, 2:6, 6:4 Sarę Sorribes Tormo, polskie tenisistki mogły się cieszyć z historycznego awansu do ćwierćfinału Billie Jean King Cup. W sobotę zagrają w nim z Czeszkami. Paula Badosa po meczu wyściskała się serdecznie z Igą Świątek i coś jej wyszeptała do ucha. Potem w ruchu warg można było łatwo domyśleć się, co Hiszpanka powiedziała przy siatce do Polki.