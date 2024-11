Magda Linette dumna ze swojej nowej roli

Dla Magdy Linette rok 2024 z pewnością był wyjątkowy, choć nie tak udany, jak ten poprzedni, w którym osiągnęła najwyższe miejsce w karierze i dotarła do półfinału Australian Open. W tym roku nawet tam nie wystąpiła z powodu kontuzji, ale później było już lepiej – w kwietniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Rouen, a w lipcu wygrała w finale turnieju WTA 250 w Pradze, gdzie pokonała Magdalenę Fręch – był to jej pierwszy tytuł od 2020 roku. Dobrze radziła sobie również pod koniec roku – w turnieju WTA 1000 w Pekinie dotarła do 4. rundy, pokonując po drodze m.in. Jasmine Paolini, obecną nr 4. na świecie, a w Wuhan dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała dopiero z Coco Gauff. Ostatecznie zakończyła rok na 38. miejscu, będąc trzecią najlepszą zawodniczką z naszego kraju, plasując się za Igą Świątek (WTA 2.) i Magdaleną Fręch (WTA 25.). Ale to dla niej oraz dla wspomnianych koleżanek z kadry nie koniec występów w tym roku.

Iga Świątek i Magda Linette trenowały razem w Maladze! Ale wymiany i akcje! [WIDEO]

Polki udały się już do Malagi na występy w Billie Jean King Cup. Jak się okazuje, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zostały ambasadorkami kraju w ramach akcji „Promocja Polski przez sport i wydarzenia sportowe”, która jest wynikiem współpracy olskiego Związku Tenisowego (PZT) z Polską Organizacją Turystyczną (POT). Magda Linette na konferencji prasowej przed rozpoczęciem finałów Billie Jean King Cup wyjawiła, że jest bardzo dumna ze swojej nowej roli. – Zawsze mnie to interesowało, ogólnie interesują mnie polskie sprawy. Zawsze się cieszę, kiedy widzę polskie jedzenie poza Polską. Staram się wówczas tłumaczyć innym, żeby spróbowali, przyjechali i zobaczyli na własne oczy. Jestem bardzo dumna z tej roli. Nie chodzi tylko o mnie, są również inne dziewczyny. Przez sport można wiele pokazać. Swój kraj, jedzenie, kulturę i rzeczy, które ma do zaoferowania – powiedziała Magda Linette.

Magda Linette ujawniła brutalną prawdę o swoim majątku. Nie jest tak dobrze, jak myślą fani

Iga Świątek ma nowego trenera! Kim jest Wim Fissette? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.