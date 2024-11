Tak wygląda praca Igi Świątek z nowym trenerem. Dziennikarz ujawnia, nie ma wątpliwości co do planu Belga

Iga Świątek w ostatnim meczu w fazie grupowej zdemolowała 6:1, 6:0 Darię Kasatkinę, ale ponieważ Coco Gauff przegrała 5:7, 4:6 z Barborą Krejcikovą, nasza gwiazda odpadła z rywalizacji, ustępując Amerykance i Czeszce gorszym stosunkiem setów. - Nie miałam szczęścia w tej sytuacji, bo od 2004 roku to dopiero czwarty raz, że zawodniczka, która wygrała dwa mecze w grupie, z niej nie wychodzi, więc jest to rozczarowujące - nie ukrywała Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport. - Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że Coco przegra z Barborą, ponieważ grałam z obydwoma zawodniczkami i czułam na rakiecie po prostu poziom gry, ale wiem, że to też w trakcie turnieju może się zmieniać. Niestety mój los nie był w moich rękach i to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo mogłam równie dobrze wygrać z Coco - dodała.

Iga Świątek i Magda Linette trenowały razem w Maladze! WIDEO

Iga Świątek miała przynajmniej więcej czasu na odpoczynek. Razem z członkami zespołu wyskoczyła na słynną Krawędź Świata pod Rijadem - ogromny klif, z którego rozciąga się piękny widok na skalistą pustynię. Następnego dnia Iga Świątek była już w południowej Hiszpanii. - Po tym chaotycznym czasie, który miałam, myślę, że te dwa zwycięstwa w grupie są pozytywnym wynikiem i najgorsze teraz to tygodniami żałować tego, co się wydarzyło. Zawsze powtarzam, że w tenisie jest dużo szans, żeby pokazać swój poziom - stwierdziła Iga Świątek, którą na lotnisku w Maladze witała wielka legenda. Po przylocie Polka ruszyła na plażę.

W środę Polki zagrają z Hiszpankami o awans do ćwierćfinału BJK Cup, w którym czekają już Czeszki (transmisja w TVP Sport). W składzie reprezentacji Hiszpanii nastąpiła drobna zmiana. Miejsce Cristiny Bucsy zajęła Marina Bassols Ribera. Ponadto w drużynie są: Paula Badosa, Jessica Bouzas Maneiro, Nuria Parrizas-Diaz i Sara Sorribes Tormo. Iga Świątek w poniedziałek trenowała razem z Magdą Linette. Wideo z ich sparingu pojawiło się w internecie. Panie dawały z siebie wszystko! Poniżej nagranie z treningu Igi Świątek i Magdy Linette. Reprezentacja Polski zagra w składzie: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska.

🇵🇱 Iga Świątek odbyła sesję treningową z Magdą Linette.🇬🇧 Iga Świątek practiced with Magda Linette.🎬 BJK Cup | Instagram | #BJKCup | #czasnatenis pic.twitter.com/A2xyxdWBNw— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) November 11, 2024

