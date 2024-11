Co musi się stać, by Iga Świątek zagrała w półfinale WTA Finals? Absurdalny scenariusz

Na żywo Iga Świątek - Daria Kasatkina Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina w WTA Finals. Początek spotkania po godzinie 13.30 Daria Kasatkina wskoczyła do turnieju jako zawodniczka rezerwowa. Zastąpiła kontuzjowaną Jessikę Pegulę Iga Świątek wygrała pięć ostatnich pojedynków z Darią Kasatkiną. Nie straciła w tych meczach ani jednego seta Iga Świątek i Daria Kasatkina właśnie pojawiły się na korcie! Trwa już rozgrzewka Iga awansuje do półfinału tylko w przypadku zwycięstwa Coco Gauff nad Barborą Krejcikovą. To spotkanie dziś po godz. 16 Za chwilę początek spotkania GRAMY! Serwuje Iga Świątek 15-0 Iga zaczyna od bardzo udanej akcji. Rozrzuciła rywalkę po korcie i skończyła punkt mocnym bekhendem 30-0 Autowy bekhend Kasatkiny, zaskoczył ją wysoki kozioł piłki 40-0 Długa wymiana. Teraz to Rosjanka wywierała presję, ale na koniec uderzyła w siatkę 1:0 Gem Świątek. Polka bardzo dobrze zaczęła to spotkanie. Pewnie wygrany gem serwisowy, do zera 0-15 Bardzo dobry serwis Kasatkiny 15-15 Wymuszony błąd Rosjanki, pod presją zagrała w aut 30-15 Duży aut po forhendzie Daszy 30-30 Iga wybrała dobry moment do ataku, ale przestrzeliła minimalnie z forhendu 40-30 Polka ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Rosjanki 40-40 Iga znów miała inicjatywę, ale tym razem nie skontrolowała odpowiednio bekhendu, zagrała w korytarz deblowy Polka ma kolejną szansę na przełamanie 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka powiększa przewagę, przełamując podanie rywalki. Zdarzają jej się błędy, ale gra agresywnie i dominuje na korcie 15-0 Iga mocno rotowanym forhendem wymusiła błąd Daszy 30-0 Dobry pierwszy serwis Świątek 40-0 Piękny teraz bekhend Igi, ładnie zakręciła piłkę ze środka kortu 40-15 Iga dała się teraz zaskoczyć rywalce i po jej agresywnym bekhendzie odegrała w siatkę 40-30 Dobry głęboki return Kasatkiny 3:0 Gem Świątek. Przewaga Igi w gemie topniała, ale na koniec Polka popisała się świetnym mocno rotowanym forhendem 15-0 Po agresywnym returnie Polki Rosjanka odegrała za końcową linię 30-0 Dobry return Igi, po taśmie i nieco szczęśliwy 40-0 Iga gra coraz lepiej. Teraz efektowny bekhend Polki i żywiołowa reakcja. Są breakpointy 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej, dominuje na korcie i efektownie kończy wymiany 15-0 Dobry return Polki, na zewnątrz i z dużą rotacją 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-30 Iga bombardowała Daszę mocnymi uderzenia. Rosjanka dobrze się broniła i doczekała się błędu Polki 30-30 Pewny smecz Igi 40-30 Efektowne zagranie Igi. Kasatkina robi co może, ale Polka zdominowała ją wyraźnie 5:0 Gem Świątek. Polka przegrywała w nim 15-30, ale potem znów grała szybko, agresywnie i skutecznie 0-15 Agresywny ale niecelny return Polki 15-15 Bardzo niecelny forhend Kasatkiny 15-30 Nieudany return Polki 15-40 Autowy bekhend Igi 5:1 Gem Kasatkina. Rosjanka zgarnia pierwszego gema. Na koniec precyzyjny serwis Daszy. Iga teraz popełniała błędy 15-0 Iga serwuje po zwycięstwo w secie 30-0 Dobry serwis mistrzyni Roland Garros 30-15 Sprytny return Polki 40-15 Dobry serwis Igi. Są już piłki setowe 40-30 Iga miała inicjatywę, ale popsuła bekhend, próbując zagrać mocno po crossie 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka na koniec posłała asa serwisowego! Pierwszy set dla Igi, wyraźna przewaga i dominacja Początek drugiego seta. Serwuje Daria Kasatkina 30-30 40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Daszy 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ciąg dalszy dominacji Polki i błędy Rosjanki. Iga zaczyna drugiego seta od przełamania podania rywalki 0-15 Niecelny bekhend Polki, zagrywała pod presją po dokładnym uderzeniu Rosjanki 15-15 Świetny bekhend wzdłuż linii Igi 30-15 Dobry serwis Świątek 40-15 Kasatkina uderzyła w siatkę 6:1, 2:0 Gem Świątek. Pełna kontrola Polki. Na koniec świetny serwis naszej gwiazdy 15-0 Koncert gry Igi w tej wymianie. Na koniec mocno rotowany forhend 30-0 Polka znów zepchnęła rywalkę do głębokiej defensywy 40-0 6:1, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga robi już na korcie, co chce. Znów zasypała Daszę efektownymi uderzeniami. Gem wygrany do zera 15-0 Bardzo niecelny forhend Kasatkiny, uderzyła ramą rakiety 30-0 Niecelny return Daszy 30-15 Teraz zerwany forhend Polki, duży aut 40-15 Iga ruszyła w stronę siatki i na półkorcie popisała się dokładnym bekhendem 40-30 Błąd Polki, forhend w siatkę 6:1, 4:0 Gem Świątek. Iga teraz ładne akcje przeplatała błędami. Przy 40-30 zakręciła mocno piłkę z forhendu, trafiając w sam narożnik. Rywalka nie dała rady odegrać 15-15 Świetny bekhend Polki 15-30 Dobry serwis Kasatkiny i autowy return Świątek 30-30 Polka głębokim bekhendem zaskoczyła rywalkę, złapała ją na wykroku 30-40 Niecelny return Igi 40-40 Podwójny błąd serwisowy Daszy. Zaryzykowała Piękny return Polki, bomba! Jest breakpoint 6:1, 5:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka po bardzo dobrej grze znów przełamuje serwis Rosjanki i jest już o krok od zwycięstwa 15-0 Taśma teraz bardzo pomogła Idze, szczęście sprzyja lepszym 30-0 Wymuszony błąd Kasatkiny. Zagrała w aut po bardzo mocnym bekhendzie Świątek 40-0 Piłki meczowe 40-15 Jeszcze nie teraz. Iga próbowała bardzo trudnego zagrania, bekhendowy wolej znad głowy. Zagrała w siatkę 40-30 Znów błąd Polki 6:1, 6:0 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ZDEMOLOWAŁA DARIĘ KASATKINĘ 6:1, 6:0! Bardzo dobry występ Polki. Kluczowy będzie jednak wynik meczu Coco Gauff z Barborą Krejcikovą. Tylko zwycięstwo Amerykanki da Idze awans

Iga Świątek walczy z Darią Kasatkiną w WTA Fianals. Polka porażką z Coco Gauff (3:6, 4:6) mocno skomplikowała swoją sytuację. Zwycięstwo w ostatnim spotkaniu nie zagwarantuje jej awansu do półfinału. Jeżeli w drugim czwartkowym spotkaniu Coco Gauff przegra z Barborą Krejcikovą, to z grupy wyjdą Amerykanka i Czeszka, a Polka odpadnie. Mało tego! Jeżeli po zwycięstwie Świątek nad Kasatkiną pewna już awansu Coco Gauff przegra z Darią Krejcikovą 1-2 w setach, to Amerykanka wygra grupę i uniknie Aryny Sabalenki w półfinale, a Czeszka zajmie drugie miejsce. Po wygraniu seta może zatem kalkulować i oszczędzać siły przed piątkowym półfinałem. Gauff i Krejcikova teoretycznie mogą się zatem dogadać na wynik, który będzie dla obu korzystny, a Igę Świątek wyrzuci z turnieju. Wszystko dlatego, że Polka ma kiepski bilans setów, który decyduje o kolejności w tabeli, gdy trzy zawodniczki zakończą rywalizację z taką samą liczbą zwycięstw.

Iga Świątek miała zagrać z Jessicą Pegulą, która przegrała gładko dwa pierwsze mecze i straciła już szanse na awans do półfinału. Polka jednak nie powalczy z Amerykanką. Pegula wycofała się z WTA Finals. Jako powód podała kontuzję kolana. W tej sytuacji zastąpi ją zawodniczka rezerwowa czyli Daria Kasatkina. Iga Świątek grała z nią do tej pory sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 5-1 dla naszej gwiazdy. W ostatnich pięciu pojedynkach nie straciła ani jednego seta. Jedyny mecz przegrała już dawno temu, na trawie w Eastbourne (2021 r.).

Jeżeli Coco Gauff wygra z Barborą Krejcikovą, Polka w półfinale wpadnie na Arynę Sabalenkę, która jest już pewna pozycji numer 1 w rankingu na koniec roku. Mielibyśmy wtedy powtórkę z ubiegłorocznych WTA Finals w Cancun. Wtedy górą była Świątek (6:3, 6:2). Teraz faworytką byłaby Białorusinka. Iga Świątek na szybkim korcie w Rijadzie gra zdecydowanie poniżej swoich ogromnych możliwości, popełniając bardzo dużo błędów (aż 47 w meczu z Gauff). - Po tak długiej przerwie w grze jestem zardzewiała w głowie - przyznała Świątek. - Nie mam poczucia, że ten turniej już się dla mnie skończył - zapewnia Iga.