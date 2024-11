Iga Świątek po występie w WTA Finals w Rijadzie wyruszy teraz do Hiszpanii. W Maladze od 13 listopada reprezentacja Polki walczyć będzie w finałach Bille Jean King Cup. Zanim Iga Świątek dołączy do koleżanek z kadry wyskoczyła na wycieczkę w Arabii Saudyjskiej. Mistrzyni Roland Garros w towarzystwie trenera Wima Fissetta i psychologa Darii Abramowicz wybrała się na Edge of The World czyli Kraniec Świata. To oddalony o około 100 km od Rijadu ogromny klif na skalistej pustyni. Rozciąga się z niego przepiękny widok. To bardzo popularne turystyczne miejsce, które niedawno odwiedził również Grzegorz Krychowiak, występując w saudyjskiej lidze.

A Iga Świątek po ostatnim meczu w WTA Finals zdradziła, że do nowego sezonu przygotowywać się będzie głównie w Polce. Potem Polka zagra w pokazowych rozgrywkach w Abu Zabi. Sezon zacznie tak jak w poprzednich sezonach występem w United Cup, który zacznie się już pod koniec grudnia. Iga Świątek wystąpi w tych rozgrywkach razem z Hubertem Hurkaczem. Poniżej zdjęcia i wideo z wyprawy Igi Świątek i członków jej zespołu na Edge of The World czyli Krawędź Świata, efektowny klif w Arabii Saudyjskiej.

