Wielka chwila w życiu Igi Świątek. To nie zdarza się często. Tenisistka jest wręcz przeszczęśliwa

W styczniu zachwycił całą Polskę, teraz mierzy się z problemami. Gorzkie słowa Jana Zielińskiego: Debel to niszowy sport

Iga Świątek nieprzerwanie od ponad roku jest na szczycie kobiecego tenisa i tę pozycję chciałaby najpewniej utrzymać jak najdłużej. Nawet jeśli na chwilę straci prowadzenie w rankingu WTA, jej pozycji w świecie sportu już nikt nie odbierze. Reprezentantka Polski stała się jedną z największych gwiazd i wykorzystuje to w pełni. I to w bardzo pozytywnym kontekście, bo często mówi o problemach współczesnego świata, a przede wszystkim wojnie na Ukrainie.

Iga Świątek z prestiżowym wyróżnieniem. Nie ukrywała radości

Jej świetna postawa dostrzegana jest wszędzie. Także przez redakcję "Twojego Stylu", który przyznał Świątek tytuł Kobiety Roku 2022. Dotychczas ze sportsmenek tylko Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk mogły cieszyć się z takiego wyróżnienia. - Iga inspiruje siłą charakteru pozwalającą unieść sukces i związane z nim napięcia. Redakcja Twojego Stylu szanuje i docenia ją za dystans i przekonanie, że sukces sportowy jest ważny, ale... są sprawy ważniejsze - można przeczytać w uzasadnieniu wyboru.

Wielka radość zapanowała u Igi Świątek. To był już najwyższy czas dla niej

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jestem przeszczęśliwa, że moja praca na korcie i poza kortem jest doceniona i zauważona. Takie nagrody motywują mnie do codziennej pracy i do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej i wykorzystywać swoją pozycję, żeby czynić dobro na świecie - powiedziała z kolei Iga Świątek w rozmowie z magazynem.