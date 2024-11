Liverpool – Real Madryt relacja NA ŻYWO Liga Mistrzów 27.11.2024 LIVE Real bez formy oprze się rozpędzonemu Liverpoolowi? [WYNIK, SKŁADY]

Liverpool FC – Real Madryt -:- (-:-)

Bramki:

Liverpool: Kelleher - Bradley, Konate, van Dijk, Robertson - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Nunez, Luis Diaz.

Real: Courtois - Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy - Guler, Camavinga, Modrić, Bellingham - Mbappe, Brahim Diaz.

Na żywo Liverpool - Real Madryt Witamy w relacji na żywo z meczu Liverpool - Real Madryt w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów! Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

Historia starć Realu Madryt z Liverpoolem mocno wzbogaciła się w ostatnich latach. Od 2018 roku drużyny te zagrały przeciwko sobie aż 6 razy, czyli więcej, niż przez wszystkie poprzednie lata łącznie. Choć historyczny początek rywalizacji tych klubów był korzystny dla Liverpoolu, to bilans kolejnych meczów jest dla angielskiego klubu druzgocący – nie pokonał on Realu Madryt od 8 meczów! Ostatnia wygrana „The Reds” miała miejsce w 2009 roku. Wracając do wspomnianych 6 meczów, aż dwukrotnie był to finał Ligi Mistrzów (2018 i 2022 rok) i dwukrotnie lepsi byli „Królewscy”. Do tego drużyny te spotkały się w ćwierćfinale tych rozgrywek w sezonie 2020/21 i wówczas Real wygrał 3:1 u siebie, a w rewanżu padł bezbramkowy remis. Po raz ostatni „The Reds” mierzyli się z Realem w sezonie 2022/23 na etapie 1/8 finału. Wówczas madrytczycy wygrali 5:2 oraz 1:0.

Teraz jednak trudno wskazywać hiszpański zespół jako zdecydowanego faworyta tego spotkania. Co prawda podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali niedawno Leganes 3:0 i Osasunę 4:0, ale nie są to zespoły pokroju Liverpoolu. Wcześniej natomiast Real uległ Barcelonie aż 0:4 w lidze hiszpańskiej oraz przegrał 1:3 z Milanem w Lidze Mistrzów. Te wyniki mogą napawać kibiców „Królewskich” niepokojem przed starciem z rozpędzonym Liverpoolem. „The Reds” natomiast mają za sobą serię 5 meczów ze zwycięstwem, w tym okazałe 4:0 nad Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, czy nad Aston Villą w Premier League, która jednak także reprezentuje Anglię w najważniejszym europejskim pucharze. Faktem jednak jest, że podopieczni Arne Slota tracą sporo bramek i w ostatnim meczu przed starciem z Realem mocno męczyli się z Southampton (3:2).