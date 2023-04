Wielka radość zapanowała u Igi Świątek. To był już najwyższy czas dla niej

Iga Świątek w ostatnich tygodniach nie pokazywała swoich wspaniałych umiejętności w oficjalnych turniejach. Wszystko przez kontuzję, jaka przytrafiła się naszej młodej tenisistce. Ze zdrowiem jest już jednak coraz lepiej i na kort, by rywalizować z innymi czołowymi zawodniczkami, pochodząca z Raszyna reprezentantka Polski już powoli się szykuje. Zanim jednak pokazała się publice w zmaganiach na którymś z turniejów, postanowiła podzielić się z fanami w internecie niezwykle radosną dla siebie informacją. Od miesięcy czekała na ten dzień i wreszcie nadszedł. Wygląda na to, że najbliższe tygodnie, miesiące naszej rodaczce mogą sprawić dużo frajdy i szczęścia. Chciałoby się powiedzieć, że to był najwyższy czas, by zobaczyć Igę znowu tak szeroko uśmiechniętą!

Wielki powrót dla Igi Świątek

Choć Iga Świątek uchodzi za dość wszechstronną zawodniczkę i potrafi radzić sobie na różnych nawierzchniach, to nie jest tajemnicą, że jej ulubioną pozostaje ta ceglasta. Na mączce osiągnęła swój pierwszy ogromny sukces - zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Również w tym roku wymieniana jest jako główna kandydatka do triumfu w tych zawodach. Nie może więc dziwić wielka radość, która zapanowała u Polki z powodu powrotu na ulubiony typ kortu. Podzieliła się nią z fanami na Instagramie, a ci od razu przekazali jej wyrazy wsparcia i zapewnienia, że będą trzymać za nią bardzo mocno kciuki.

Radość Igi Świątek

Na portalu społecznościowym pojawiły się dwa zdjęcia. Pierwsze z nich, dość artystyczne, pokazuje rakietę opartą na siatce na pomarańczowym korcie. Druga fotka to już sama Iga Świątek z niezwykle szerokim uśmiechem. Niech ta radosna mina będzie zwiastunem kolejnych wspaniałych występów w najbliższych miesiącach. Przy zdjęciach polska tenisistka zamieściła krótki, choć znaczący opis, który na polski można przetłumaczyć jako "#MączkaMączkaMączka".