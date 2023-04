To o Agnieszce Radwańskiej wiedzą tylko prawdziwi fani. Tenisistka w wyjątkowy sposób oddała cząstkę siebie samej

Powtarza to od dawna!

Na te informacje fani Igi Świątek czekali z niecierpliwością! Przełomowe wieści w sprawie jej powrotu do gry

Radwańska przez lata była największą gwiazdą tenisa w Polsce. To na jej występy czekali w dużej mierze wszyscy kibice, a krakowianka odpłacała się świetną grą. Na koncie byłej wiceliderki światowego rankingu są aż 20 wygrane turnieje WTA, w tym prestiżowy Turniej Mistrzyń w 2015 roku. Dla wielu fanów kulminacyjnym momentem jej kariery był finał Wimbledonu 2012, w którym Radwańska zmierzyła się z Sereną Williams. Polka musiała uznać wyższość legendarnej Amerykanki, ale urwała jej nawet seta. "Isia" zawsze była uznawana za wzór stabilności i wytrwałości, co przekładało się na wiele lat spędzonych w czołowej "10" rankingu WTA. Za takimi wynikami szły też duże pieniądze. 34-latka nadal pozostaje dziewiątą najbogatszą tenisistką w historii - na korcie zarobiła blisko 28 milionów dolarów. Nic dziwnego, że część z tej kwoty postanowiła zainwestować, a jej niezwykły pomysł pozwala kibicom na prawdziwe obcowanie z historycznymi sukcesami idolki.

To o Agnieszce Radwańskiej wiedzą tylko prawdziwi fani. Oddała cząstkę siebie

Radwańska już jakiś czas temu otworzyła kompleks luksusowych apartamentów w samym sercu rodzinnego Krakowa. Obiekt "AGA Tenis Apartments" to prawdziwa gratka dla jej kibiców, a jednocześnie bardzo interesująca opcja noclegowa dla turystów, którzy zupełnie nie interesują się tenisem. Ci, którzy przez lata dopingowali "Isię" na trybunach i przed telewizorami, mogą poczuć się tam niczym w muzeum. "Do dyspozycji gości oddajemy dziesięć przestronnych apartamentów o wyjątkowym charakterze. Każdy z apartamentów ozdobiony jest prywatnymi pamiątkami i akcesoriami, związanymi z dziesięcioma turniejami WTA, w których Agnieszka odniosła zwycięstwo" - można przeczytać na oficjalnej stronie kompleksu.

W ten sposób goście mogą poczuć klimat Singapuru, Miami, Sydney, Tokio, Stambułu, Montrealu, Pekinu, Dubaju, Tiencina czy Wimbledonu. To właśnie te lokalizacje podbiły serce Radwańskiej. Polska gwiazda tenisa czuła się w tych miejscach jak ryba w wodzie, o czym najlepiej świadczą triumfy w turniejach WTA. "Isia" zrobiła wszystko, żeby przybliżyć klimat tych lokalizacji w postaci apartamentów do wynajęcia w Krakowie. Cena za noc w obiekcie 34-latki waha się od 553 do 621 złotych - w zależności od wybranego wariantu.