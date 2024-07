Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch zaczynają walkę w Wimbledonie 2024. Za nami losowanie drabinek, w którym Polacy nie mieli szczęścia. Iga Świątek rywalizację w Wimbledonie rozpocznie we wtorek meczem z Amerykanką Sofią Kenin (nr 49). Liderka rankingu WTA od siedmiu dni jest już w Londynie, gdzie trenuje, przyzwyczajając się do wymagającej nawierzchni. - Cieszę się, że wcześniej przyleciałam tutaj trenować, bo jest ogromna różnica między kortami trawiastymi w moim kraju a tymi tutaj. Dzień po dniu czułam, że łapię rytm gry i coraz lepiej czuję piłkę - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu, ale wyżej oceniane są szanse Aryny Sabalenki. W ostatnich siedmiu edycjach turniej wygrało... siedem różnych tenisistek. - To naprawdę trudny turniej. Nie da się budować formy, żeby osiągnąć szczyt na Wimbledonie, bo sezon na trawie jest krótki - analizowała Iga Świątek. - Dlatego łatwiej o niespodzianki i sensacyjne mistrzynie. Gra toczy się szybko i łatwiej o błędy. Wszystko sprowadza się bardziej do strony mentalnej i tego, jak potrafisz dostosować się do tej nawierzchni. Zawodniczka, który zrobi to najlepiej, wygra - stwierdziła mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek przed Wimbledonem nie zagrała w żadnym turnieju WTA na trawie. Postawiła na odpoczynek i spokojne treningi. To ryzykowany, ale przemyślany i konieczny ruch, bo mistrzyni potrzebowała bardzo odpoczynku, o czym sama teraz mówiła. - W tym roku zaplanowaliśmy wszystko inaczej głównie w związku z tym, jak dużo meczów ostatnio rozegrałam. Mogłabym pewnie wcisnąć w mój terminarz jeden dodatkowy turniej przed Wimbledonem, ale nie wiem, czy byłabym w stanie potem być w dobrej formie fizycznej do końca roku. Musieliśmy dokonać mądrego wyboru, myśląc również o przyszłości - wyjaśniała Iga Świątek.

I. Świątek - S. Kenin, wtorek 2 lipca

H. Hurkacz - R. Albot, wtorek 2 lipca

M. Linette - E. Switolina, wtorek 2 lipca

M. Fręch - B. Haddad Maia, wtorek 2 lipca

