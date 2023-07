Wimbledon: Kiedy półfinał Alcaraz - Miedwiediew O której godzinie gra Alcaraz półfinał dzisiaj

Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew zagrają dzisiaj w drugim półfinale Wimbledonu. W pierwszym Novak Djoković zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Mecz Alcaraz - Miedwiediew zostanie rozegrany w piątek 14 lipca ok. godziny 16.30-17.30, po zakończeniu pierwszego półfinału (Djoković - Sinner godz. 14.30). Poniżej więcej informacji.

Carlos Alcaraz i Daniił Miedwiediew zagrają ze sobą po raz trzeci. Najpierw był mecz w Wimbledonie 2021, który Rosjanin wygrał łatwo 6:4, 6:1, 6:2. Hiszpan zrewanżował się w 2023 r. w finale Indian Wells, który wygrał 6:3, 6:2. - Kiedy on miał 17 lat, czyli nie tak dawno temu, był znacznie mniej dojrzały i popełniał więcej błędów, co jest normalne - powiedział Miedwiediew o Alcarazie. - Wszyscy widzieli już wtedy, że jest niesamowity, ale zastanawiali się, czy znajdzie sposób, by popełniać mniej błędów, wytwarzając taką samą moc. I zrobił to dość szybko. To właśnie jest niesamowite - dodał Rosjanin.

Dannił Miedwiediew to były lider rankingu ATP i były mistrz US Open. - On jest naprawdę kompletnym graczem - powiedział Alcaraz o Miedwiediewie. - Nazywany jest ośmiornicą i faktycznie odbija każdą piłkę. To jest niesamowite. Prawie wszystko robi dobrze - dodał Hiszpan. - Pokonałem go ostatnio w Indian Wells, ale nie ma to większego znaczenia. W Indian Wells było wolno, to nie będzie to samo. Na Wimbledonie jest szybciej, a piłka odbija się niżej. Ważniejszy jest serwis - dodał Alcaraz.

Mecz Carlos Alcaraz - Daniił Miedwiediew w 1/2 finału Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 14 lipca. Początek półfinału Alcaraz - Miedwiediew ok godziny 16.30-17.30 polskiego czasu, po zakończeniu pierwszego półfinału Djoković - Sinner (godz. 14.30). Transmisja TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.