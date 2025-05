Wzruszający wpis mamy Wojciecha Szczęsnego. Skierowała słowa do syna! Wielu marzy, by to usłyszeć

Wojciech Szczęsny rozbawił fanów do łez. Nagranie za nagraniem

Wojciech Szczęsny już w trakcie sezonu pokazywał, że nie brakuje mu luzu. Nie obrażał się też, gdy kolejne żarty na jego temat wymyślali fani, a niedawno zażartował z niego nawet... Joan Laporta, prezydent FC Barcelona! W dużej mierze kręci się to wszystko wokół nałogu polskiego bramkarza, jakim jest palenie papierosów i nie inaczej było teraz. Na paradę z okazji zdobycia mistrzostwa Hiszpanii Szczęsny pojawił się w kapeluszu z napisem „palacz”. Na jednym z nagrań z otwartego autobusu, którym poruszali się zawodnicy, widać, jak Szczęsny zaciąga się elektronicznym papierosem, a potem zwraca się do Marca Bernala. Zdaniem fanów, Polak proponował papierosa 17-letniemu zawodnikowi – Wojciech Szczęsny do Marca Bernala: "Palisz?" - pisze BarcaInfo. - Szczęsny zaproponował Bernalowi zaciągnięcie się, ale ten odmówił – dodawali inni użytkownicy. Bernal skwitował całą sytuację uśmiechem, jak również Gerard Martin, który przyglądał się całej sytuacji. Ale to nie koniec.

Szczęsny stał się również bohaterem innego nagrania, gdy... rzuca jedzeniem w tłum! Nie robił tego jednak ze złośliwością. Polski bramkarz próbował trafić cukierkiem prosto do ust jednego z kibiców i mu się to udało, o czym świadczy reakcja Szczęsnego, który zaczął się wręcz skakać z radości! – To jeden z najlepszych momentów Barcelony! Szczęsny rzuca jedzeniem w fana i zaczyna szaleć, gdy trafia do celu – czytamy na profilu ElDesmarque na portalu X.

🎥 Wojciech Szczęsny trafił jedzeniem do ust kibica stojącego na ulicach Barcelony! 😅#FCB 🥂🏆🍾 https://t.co/aLAZAE084C— BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 16, 2025

Szczęsny dał także popis przed kamerami klubowej telewizji. Gdy dziennikarz Barca One zagadał Lewandowskiego o to, że to jego drugi tytuł mistrzowski w Barcelonie, napastnik wskazał na Szczęsnego i zauważył, że dla niego to pierwszy tytuł. Wtedy Szczęsny nachylił się do mikrofonu i zaczął... intonować polski hymn narodowy. – To wspaniałe uczucie móc wygrać trzy tytuły. Nie spodziewałem się tego, kiedy przechodziłem na emeryturę. Nie mogliśmy niczego świętować z reprezentacją narodową, więc dobrze jest móc to zrobić w Barcelonie – powiedział po chwili Wojciech Szczęsny.