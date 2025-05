Iga Świątek zagrożona spadkiem w rankingu WTA. Turniej w Rzymie zmienia układ sił

Czwartkowe mecze turnieju WTA 1000 w Rzymie wyłoniły finalistki – będą nimi Jasmine Paolini i Coco Gauff. Obie zawodniczki wygrały swoje mecze z wyżej notowanymi rywalkami, a ich pojedynek o tytuł może mieć poważne konsekwencje dla Igi Świątek. Polka po raz pierwszy od lutego 2022 roku może wypaść z czołowej czwórki światowego rankingu.

Świątek szybko odpadła w Rzymie

Świątek rozpoczęła sezon obiecująco – jedna wygrana piłka dzieliła ją od finału Australian Open – ale później zaliczyła kilka słabszych występów. Choć w większości turniejów dochodziła przynajmniej do ćwierćfinału, w Rzymie odpadła już w trzeciej rundzie po porażce z Danielle Collins 1:6, 5:7. Przegrana ta kończy jej serię regularnych występów w fazie pucharowej i wpływa na jej pozycję w rankingu.

Aktualnie Świątek zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji WTA, jednak niezależnie od wyniku finału w Rzymie, na pewno je straci. Jeśli triumfuje Paolini, Polka spadnie nawet na piątą lokatę. To z kolei oznacza, że w drabince nadchodzącego Roland Garros może zostać rozstawiona z niższym numerem, co potencjalnie utrudni jej drogę do finału już od ćwierćfinałów.

Rozstrzygnięcia zapadną w sobotę, jeśli pozwoli na to pogoda – finał na Campo Centrale w Rzymie zaplanowano na godz. 17:00.

