Wimbledon PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek w Wimbledonie 2024? Nagrody pieniężne

Trwa Wimbledon 2024, a Iga Świątek jest już w 3. rundzie po zwycięstwie nad Petrą Martić. Rywalizacja na Wimbledonie toczy się nie tylko o sławę, prestiż i rankingowe punkty. Do wygrania są również oczywiście ogromne pieniądze. Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu w singlu są aż 350 tys. funtów wyższe niż rok temu - 2,7 mln funtów. Znacznie powiększono nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ głównej drabince to aż 60 tys. funtów (ok. 300 tys. zł). Iga Światek za awans do 3. rundy zarobiła już 143 000 funtów.

Iga Świątek rok temu doszła do ćwierćfinału Wimbledonu, w którym uległa (5:7, 7:6, 2:6) Elinie Switolinie i był to jej najlepszy seniorski występ w Londynie. W tym roku zdecydowała się na ryzykowny ruch - nie zagrała wcześniej w żadnym turnieju na trawie. Postawiła na odpoczynek po potężnej dawce meczów i spokojne treningi, mając również na uwadze, że zaraz potem czeka ją powrót na mączkę i walka w Paryżu o olimpijskie medale.

Wimbledon 2024 PREMIE w turniejach singla. Kurs 1 funt - 5,05 zł

1. runda - 60 000 funtów

2. runda - 93 000 funtów

3. runda - 143 000 funtów

4. runda - 226 000 funtów

1/4 finału - 375 000 funtów

1/2 finału - 715 000 funtów

finał - 1 400 000 funtów

zwycięstwo - 2 700 000 funtów

