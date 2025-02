Wojciech Fibak zagotował się po meczu Igi Świątek. Wytknął za duży poziom tupetu i arogancję. Mocne słowa

Wojciech Fibak ostro po meczu Igi Świątek

Iga Świątek pożegnała się z turniejem WTA Doha w półfinale. Polska tenisistka przegrała z Jeleną Ostapenko w dwóch setach. Niestety, byłej liderce światowego rankingu nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed roku. Łotyszka była na korcie lepsza, a Świątek wciąż nie potrafiła znaleźć na nią rozwiązania.

O Ostapenko w ostrych słowach w rozmowie ze Sport.pl odniósł się były polski tenisista, Wojciech Fibak. Półfinalista French Open, Wimbledonu i US Open nie szczędził gorzkich słów pod adresem Łotyszki.

- Ma w sobie taką dużą dozę tupetu. Ten tupet jest już chyba na granicy arogancji i dlatego nie jest specjalnie lubiana i szanowana w tourze. Zagrała doskonały, kosmiczny mecz, a mówi, że potrafi grać jeszcze lepiej. Nie jest to miłe. Szczególnie dla przeciwniczki, która została rozbita. A mowa przecież o najlepszej tenisistce ostatnich lat – mówi Wojciech Fibak w Sport.pl.

Zdaniem byłego tenisisty zachowanie Ostapenko nie było sprawiedliwe pod adresem naszej zawodniczki. - I mówi to jeszcze w wywiadzie dla polskiej stacji. Jaki to jest poziom tupetu. Wyjątkowo nie fair w stosunku do Igi. To co, miało być 6:0, 6:0? - powiedział.