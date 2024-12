World Tennis League: Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie pierwszy mecz?

Iga Świątek już po raz trzeci zagra World Tennis League czyli Światowej Lidze Tenisa. W tych drużynowych rozgrywkach są szalone zasady. Polka wraz z Paulą Badosą i Stefanosem Tsitsipasem (prywatnie para) oraz Aleksandrem Szewczenką stworzą drużynę Orłów. W ciągu kolejnych trzech dni cztery drużyny walczyć będą systemem każdy z każdym, a na koniec dwa najlepsze teamy zmierzą się w finale. Rywalizacja między zespołami składać się będzie z czterech meczów - dwóch singli i dwóch debli (albo mikstów). Każdy mecz to jeden set, a w gemach nie ma gry na przewagi (przy 40-40 jest decydujący punkt).

Kiedy gra Iga Świątek w World Tennis League w Abu Zabi?

Zasady w World Tennis League są tak zwariowane, że rywalizację należy traktować jako dobrą zabawę. Dla tenisistów to również okazja, żeby potrenować, sprawdzić się w starciach z mocnymi rywalami i oczywiście nieźle zarobić. Dokładnych kwot, które zgarną zawodnicy za udział w imprezie, nie ujawniono, ale Iga jako wielka gwiazda z pewnością dostanie od arabskich szejków kilkaset tysięcy dolarów. Na początek Orły czyli drużyna Świątek zagrają w czwartek z Kaniami, w których składzie są Jasmine Paolini, Simona Halep, Nick Kyrgios i Casper Ruud.

Iga Świątek zamienia zatem zimną Polskę na gorące Abu Zabi. W pokazowej Światowej Lidze Tenisa po ostatnich zmianach, w składach zespołów aż zaroiło się od tenisistów, którzy ostatnio ostro atakowali naszą gwiazdę. Zabraknie Huberta Hurkacza, który - tak jak rok temu - miał zagrać w jednej drużynie z Iga Świątek. Wrocławianin postanowił jednak skupić się na treningach. Z udziału w pokazówce w ostatnich dniach zrezygnowały też inne gwiazdy. W ich miejsce wskoczyła m.in... Simona Halep.

Gdzie oglądać World Tennis League? Transmisja TV

Kiedy ujawniono, że Iga Świątek została zawieszona na miesiąc po wykryciu w jej organizmie zakazanej trimetazdyny, Simona Halep wylewała żale, przekonując, że została skrzywdzona, mimo, że jej wina była nieporównywalnie większa niż Polki. - Ta tenisistka... nie chcę podawać nazwiska, ale wiecie, o kim mówię, była zawieszona przez trzy tygodnie, następnie wystąpiła w dwóch turniejach, a potem ponownie została zawieszona. Co to ma być?! Nie jestem tego w stanie zrozumieć! To niesprawiedliwe! - grzmiała Halep, która zakazany doping przyjmowała długo w skażonych suplementach (4 letnią dyskwalifikację zmniejszono jej do 9 miesięcy).

Po zmianach w składach w Abu Zabi ma zagrać również Dennis Shapovalov. "Miesiąc zawieszenia? Eh... To nie jest sprawiedliwe, że zawodniczki takie jak Halep miały tak długie zawieszenia za podobne rzeczy" - tak Kanadyjczyk komentował informację o ukaraniu Igi Świątek.

W pokazówce w ZEA wystąpi też skandalista Nick Kyrgios, który po wybuchu afery od początku wściekle atakował Igę Świątek, tak jak wcześniej Jannika Sinnera. "Nasz sport jest skończony!" - pisał. "Nie mam nic do Igi, ale uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i wkurza mnie, że niektórym się wydaje, że są bogami, a potem biorą te wszystkie leki poprawiające wydajność" - dodał teraz.

World Tennis League w Abu Zabi. Składy:

Orły: I. Świątek, P. Badosa, S. Tsitsipas, A. Szewczenko

I. Świątek, P. Badosa, S. Tsitsipas, A. Szewczenko Sokoły: J. Rybakina, C. Garcia, A. Rublow, D. Shapovalov

J. Rybakina, C. Garcia, A. Rublow, D. Shapovalov Jastrzębie: A. Sabalenka, M. Andriejewa, J. Thompson, S. Nagal

A. Sabalenka, M. Andriejewa, J. Thompson, S. Nagal Kanie: J. Paolini, S. Halep, N. Kyrgios, C. Ruud

World Tennis League: terminarz. Kiedy mecze Igi Świątek?

19 grudnia 2024, godz. 10. Sokoły - Jastrzębie

19 grudnia 2024, godz. 14. Orły - Kanie

20 grudnia 2024, godz. 10. Orły - Jastrzębie

20 grudnia 2024, godz. 14. Sokoły - Orły

21 grudnia, godz. 10. Sokoły - Kanie

21 grudnia, godz. 14. Jastrzębie - Kanie

Finał: 22 grudnia, godz. 14.

Transmisję turnieju World Tennis League na antenie CANAL+ SPORT 2

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie