Iga Świątek przez długi okres końcówki sezonu nie występowała na światowych kortach. Fani i dziennikarze zachodzili w głowę, co było przyczyną takiego zachowania ówczesnej liderki rankingu WTA. Teraz wiadomo, że spowodowane to było tymczasowym zawieszeniem związanym z badaniem sprawy dopingu u Igi Świątek, gdy wykryto u niej niskie stężenie niedozwolonej substancji: trimetazydyny (TMZ). Ostatecznie Polka została oczyszczona z zarzutów i ukarana jedynie symboliczną karą 1 miesiąca zawieszenia, którą w większości odbyła właśnie podczas tymczasowego zawieszenia. Nie wszyscy uważają jednak, by Iga Świątek została w tej sprawie potraktowana sprawiedliwie. Porównuje się jej sytuację do tej Simony Halep, która zdecydowanie dłużej czekała na wyjaśnienie swojej sprawy i ostatecznie została ukarana dłuższym wykluczeniem.

Jedną z takich osób jest Denis Shapovalov, który w mediach społecznościowych napisał tylko – miesiąc zawieszenia, eh – jakby sugerując, że jest ono za krótkie. W odpowiedzi na komentarz jednego z internautów doprecyzował, że to nie kara dla Igi Świątek jest problemem, ale dłuższe kary dla innych zawodników i uważa on, że Polka została potraktowana ulgowo w stosunku do innych. – To niesprawiedliwe, że Halep i inni zawodnicy dostali szalenie długie kary za podobne rzeczy. Cieszę się, że to się zmienia, ponieważ zasady antydopingowe są niesprawiedliwe. Ale Ymer jest wciąż zawieszony, a nigdy nie miał pozytywnego wyniku testu – dodawał kanadyjski tenisista.

Na jego słowa, na łamach portalu Sport.pl, odpowiedział włoski dziennikarz Diego Barbiani. – Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie opinia Shapovalova. Nie sądzę, aby był uprawniony do wydawania wyroków. Po prostu nie sądzę, aby był w pozycji, która pozwala wypowiadać się przeciwko tenisistce, gdy ledwo zna kontekst. Widzieliśmy to już wiele razy w tourze tenisowym, gdy ktoś nie okazywał empatii wobec kolegi czy koleżanki z rozgrywek, a potem znalazł się w podobnej sytuacji i prosił o sprawiedliwe traktowanie – ocenił dziennikarz portalu Oktennis.it.

